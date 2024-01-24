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В Киеве испугались "пацанских выпадов" Зеленского в адрес Трампа
В Киеве испугались "пацанских выпадов" Зеленского в адрес Трампа - РИА Новости, 24.01.2024
В Киеве испугались "пацанских выпадов" Зеленского в адрес Трампа
Украинское руководство не должно делать "пацанских выпадов" в адрес Дональда Трампа и "играть воображаемыми мускулами", заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:21
2024-01-24T04:21
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Украинское руководство не должно делать "пацанских выпадов" в адрес Дональда Трампа и "играть воображаемыми мускулами", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заметив, что его пугают слова бывшего президента США про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. До этого он ответил Трампу фразой "думай - потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания."Мне совершенно не понятно задиристое отношение к Трампу, которое себе позволяет наша власть. Все эти "пацанские" выпады и приглашения в стиле "приедь и покажи, что ты можешь" хороши для анонимного срача <…>, но точно не подходят для коммуникации с кандидатом в президенты США", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По его мнению, "кто-то уже должен сообщить" офису президента Украины, что аплодисментов за фразу "обиженная ливерная колбаса" (так экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник называл канцлера ФРГ Олафа Шольца. – ред.) больше не будет, "это время ушло".Как считает Дубинский, украинскому руководству нужно перестать "играть воображаемыми мускулами" и строить международную политику "на хайпе"."Чувство собственной исключительности, наконец, должен сменить инстинкт самосохранения. И это не вопрос пиара, а интерес национальной безопасности", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, США
В Киеве испугались "пацанских выпадов" Зеленского в адрес Трампа
Депутат Рады Дубинский раскритиковал выпады Киева в адрес Трампа
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Украинское руководство не должно делать "пацанских выпадов" в адрес Дональда Трампа и "играть воображаемыми мускулами", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заметив, что его пугают слова бывшего президента США
про урегулирование конфликта между Россией
и Украиной
всего за 24 часа. До этого он ответил Трампу фразой "думай - потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания.
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
"Мне совершенно не понятно задиристое отношение к Трампу, которое себе позволяет наша власть. Все эти "пацанские" выпады и приглашения в стиле "приедь и покажи, что ты можешь" хороши для анонимного срача <…>, но точно не подходят для коммуникации с кандидатом в президенты США", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.
По его мнению, "кто-то уже должен сообщить" офису президента Украины, что аплодисментов за фразу "обиженная ливерная колбаса" (так экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник
называл канцлера ФРГ Олафа Шольца
. – ред.) больше не будет, "это время ушло".
Как считает Дубинский, украинскому руководству нужно перестать "играть воображаемыми мускулами" и строить международную политику "на хайпе".
"Чувство собственной исключительности, наконец, должен сменить инстинкт самосохранения. И это не вопрос пиара, а интерес национальной безопасности", - резюмировал депутат.
Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ