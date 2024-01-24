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ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах

ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 24.01.2024

ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:01

2024-01-24T14:01

2024-01-24T14:03

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. Согласно постановлению, принятому на заседании ЦИК, о применении видеонаблюдения в помещении для голосования избирателей предупредят таблички, видеокамеры будут включены непрерывно, начиная с тренировки по проверке системы, которая проводится накануне первого дня голосования, и до окончания выборных мероприятий. По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, общественные центры наблюдения будут созданы в каждом субъекте РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, выборы президента рф, цик рф