https://ria.ru/20240124/vybory-1923198296.html
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:01
2024-01-24T14:01
2024-01-24T14:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151668/11/1516681100_0:154:3089:1892_1920x0_80_0_0_0b334548c3ab624095d73c316dde7e9c.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. Согласно постановлению, принятому на заседании ЦИК, о применении видеонаблюдения в помещении для голосования избирателей предупредят таблички, видеокамеры будут включены непрерывно, начиная с тренировки по проверке системы, которая проводится накануне первого дня голосования, и до окончания выборных мероприятий. По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, общественные центры наблюдения будут созданы в каждом субъекте РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151668/11/1516681100_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_642c4290966d40f0572636eb031dff8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, выборы президента рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, ЦИК РФ
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции на выборах