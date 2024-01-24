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ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 24.01.2024
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14:01 24.01.2024 (обновлено: 14:03 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vybory-1923198296.html
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:01
2024-01-24T14:03
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ. Согласно постановлению, принятому на заседании ЦИК, о применении видеонаблюдения в помещении для голосования избирателей предупредят таблички, видеокамеры будут включены непрерывно, начиная с тренировки по проверке системы, которая проводится накануне первого дня голосования, и до окончания выборных мероприятий. По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, общественные центры наблюдения будут созданы в каждом субъекте РФ.
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политика, россия, выборы президента рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, ЦИК РФ
ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах

ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции на выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК
Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента РФ.
Согласно постановлению, принятому на заседании ЦИК, о применении видеонаблюдения в помещении для голосования избирателей предупредят таблички, видеокамеры будут включены непрерывно, начиная с тренировки по проверке системы, которая проводится накануне первого дня голосования, и до окончания выборных мероприятий.
По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, общественные центры наблюдения будут созданы в каждом субъекте РФ.
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