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СМИ: встреча премьеров Словакии и Украины не будет "слишком сердечной" - РИА Новости, 24.01.2024
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13:29 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vstrecha-1923190522.html
СМИ: встреча премьеров Словакии и Украины не будет "слишком сердечной"
СМИ: встреча премьеров Словакии и Украины не будет "слишком сердечной" - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: встреча премьеров Словакии и Украины не будет "слишком сердечной"
Словакское ТВ не ждет "слишком сердечной" встречи премьеров Словакии и Украины в Ужгороде. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:29
2024-01-24T13:29
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украина
ужгород
словакия
роберт фицо
денис шмыгаль
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БРАТИСЛАВА, 24 янв – РИА Новости. Словакское ТВ не ждет "слишком сердечной" встречи премьеров Словакии и Украины в Ужгороде. Спецкор братиславского телеканала ТА3 в репортаже из Ужгорода напомнил слова, которые произнес премьер Словакии Роберт Фицо в адрес Украины перед переговорами с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. "В Ужгороде начинаются переговоры премьеров Словакии и Украины. Заранее можно было понять, что эта встреча не будет слишком сердечной. Фицо во вторник заявил, что приезжает на Украину с дружественными целями, но одновременно с суверенным взглядом на конфликт на Украине. А он известен – Фицо не верит в военное решение конфликта. При этом, по мнению Фицо, войну нельзя остановить тем, что туда должны направляться вагоны оружия", - говорится в сообщении. Спецкор телеканала также напомнил, что словацкий премьер не хочет членства Украины в НАТО, видит в этом огромный риск. По словам Фицо, если бы Украина была членом альянса, могла бы возникнуть заинтересованность развязать конфликт, который грозил бы третьей мировой войной. Кроме того, Фицо считает Украину чрезвычайно коррумпированной. "Уже эти взгляды не дают предположить, что переговоры премьеров в Ужгороде будут дружественными", - подытожил свой репортаж спецкор телеканала.
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в мире, украина, ужгород, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль
В мире, Украина, Ужгород, Словакия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
СМИ: встреча премьеров Словакии и Украины не будет "слишком сердечной"

Телеканал ТА3 не ждет сердечной встречи премьеров Словакии и Украины в Ужгороде

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 24 янв – РИА Новости. Словакское ТВ не ждет "слишком сердечной" встречи премьеров Словакии и Украины в Ужгороде.
Спецкор братиславского телеканала ТА3 в репортаже из Ужгорода напомнил слова, которые произнес премьер Словакии Роберт Фицо в адрес Украины перед переговорами с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
«
"В Ужгороде начинаются переговоры премьеров Словакии и Украины. Заранее можно было понять, что эта встреча не будет слишком сердечной. Фицо во вторник заявил, что приезжает на Украину с дружественными целями, но одновременно с суверенным взглядом на конфликт на Украине. А он известен – Фицо не верит в военное решение конфликта. При этом, по мнению Фицо, войну нельзя остановить тем, что туда должны направляться вагоны оружия", - говорится в сообщении.
Спецкор телеканала также напомнил, что словацкий премьер не хочет членства Украины в НАТО, видит в этом огромный риск. По словам Фицо, если бы Украина была членом альянса, могла бы возникнуть заинтересованность развязать конфликт, который грозил бы третьей мировой войной. Кроме того, Фицо считает Украину чрезвычайно коррумпированной.
"Уже эти взгляды не дают предположить, что переговоры премьеров в Ужгороде будут дружественными", - подытожил свой репортаж спецкор телеканала.
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В миреУкраинаУжгородСловакияРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
 
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