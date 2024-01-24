https://ria.ru/20240124/voyny-1923304312.html

Россия не хочет большой войны, заявил Лавров

Россия не хочет большой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2024

Россия не хочет большой войны, заявил Лавров

Россия не желает большой войны, она и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:23

2024-01-24T21:23

2024-01-24T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

ООН, 24 янв — РИА Новости. Россия не желает большой войны, она и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе, затягивая к себе нейтральные страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растёт эскалация, воинственная риторика. Да, наверное, никому не хочется большой войны, нам в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно. Но действия-то эти предпринимают США", — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о влиянии кризиса в российско-американских отношениях. Он отметил, что в доктринальных документах Штатов и НАТО записано, что Москва - их прямая угроза. "Они затягивают к себе нейтральные страны. Финляндия, непонятно, что она в НАТО приобретет. По Швеции, видимо, процесс сдвинулся", - добавил министр .

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сергей лавров, нато