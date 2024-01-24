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Россия не хочет большой войны, заявил Лавров
Россия не хочет большой войны, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2024
Россия не хочет большой войны, заявил Лавров
Россия не желает большой войны, она и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:23
2024-01-24T21:23
2024-01-24T21:23
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Россия не желает большой войны, она и так переживала подобное многократно, но США сами объявляют Москву угрозой в своих доктринах и действуют соответствующе, затягивая к себе нейтральные страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растёт эскалация, воинственная риторика. Да, наверное, никому не хочется большой войны, нам в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно. Но действия-то эти предпринимают США", — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о влиянии кризиса в российско-американских отношениях. Он отметил, что в доктринальных документах Штатов и НАТО записано, что Москва - их прямая угроза. "Они затягивают к себе нейтральные страны. Финляндия, непонятно, что она в НАТО приобретет. По Швеции, видимо, процесс сдвинулся", - добавил министр .
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО
Россия не хочет большой войны, заявил Лавров
Лавров: Россия переживала войны многократно и не хочет эскалации