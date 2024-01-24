https://ria.ru/20240124/vospitanie-1923184150.html

Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея

Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея - РИА Новости, 24.01.2024

Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея

Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему?

2024-01-24T14:00

2024-01-24T14:00

2024-01-24T14:00

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Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему? audio/mpeg

Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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