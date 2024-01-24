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Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея
Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея - РИА Новости, 24.01.2024
Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея
Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему?
2024-01-24T14:00
2024-01-24T14:00
2024-01-24T14:00
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подкаст
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влюбленность
любовь
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жена
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Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея
Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему?
audio/mpeg
Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея
Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, влюбленность, Любовь, муж, жена, брак
Как воспитать себе мужа (жену) и почему это провальная идея
Вы какое-то время встречаетесь, и вроде бы обоих устраивает... почти все. Нужно ли пытаться изменить партнера, или характер, темперамент — это то, на что повлиять невозможно? Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик: какие типы темперамента совместимы, а какие — нет? И могут ли отношения изменить нас к худшему?