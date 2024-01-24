https://ria.ru/20240124/voda-1923131535.html

Мосводоканал за год поставил в Москву и область 1,1 млрд кубов чистой воды

Мосводоканал за год поставил в Москву и область 1,1 млрд кубов чистой воды - РИА Новости, 24.01.2024

Мосводоканал за год поставил в Москву и область 1,1 млрд кубов чистой воды

Мосводоканал в 2023 году поставил в столицу и Подмосковье 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:55

2024-01-24T08:55

2024-01-24T08:55

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городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

москва

мосводоканал

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мосводоканал в 2023 году поставил в столицу и Подмосковье 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За 2023 год станции водоподготовки АО "Мосводоканал" поставили в столицу и Подмосковье 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов. Водой обеспечивали более 15 миллионов человек — примерно каждого десятого жителя России", - говорится в сообщении. Отмечается, что воду для столичного региона готовят на четырех станциях: Западной, Рублевской, Восточной и Северной. Там используют классическую двухступенчатую схему очистки: природную воду осветляют, фильтруют и обеззараживают. "Питьевая вода поступает в городскую сеть водоснабжения, самую протяженную в стране — длиной около 13 тысяч километров. Перед тем как подавать воду в город, на станциях в нее добавляют гипохлорит натрия, который надежно защищает ее от бактерий и микроорганизмов при транспортировке", - добавляется в сообщении. Специалисты, как сообщается, регулярно проводят диагностику подземных трубопроводов, чтобы они прослужили как можно дольше.

https://realty.ria.ru/20240109/ochistka-1918646561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), москва, мосводоканал