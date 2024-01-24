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Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента - РИА Новости, 24.01.2024
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03:33 24.01.2024 (обновлено: 05:27 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента - РИА Новости, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:33
2024-01-24T05:27
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента, отметив, что "он замечательный парень".Ранее Скотт, который был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. По словам Скотта, Штатам нужен президент, который "сегодня же закроет" границу и "объединит нашу страну"."Он тот парень, на кого я смотрю", - сказал Трамп в ходе "Шоу Хоуи Карра", отвечая на вопрос о Скотте в качестве вице-президента.При этом Трамп не дал четкого утвердительного ответа на вопрос, а только принялся расхваливать сенатора: "он замечательный парень, он долго время был моим другом".В конце декабря Трамп заявлял, что пока никого не рассматривает в качестве своего потенциального вице-президента на выборах 2024 года.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240123/kheyli-1923032480.html
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сша, южная каролина, флорида, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, оон, в мире
США, Южная Каролина, Флорида, Дональд Трамп, Никки Хейли, Рон Десантис, ООН, В мире
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента

Трамп рассматривает сенатора Скотта в качестве потенциального вице-президента

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента, отметив, что "он замечательный парень".
Ранее Скотт, который был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. По словам Скотта, Штатам нужен президент, который "сегодня же закроет" границу и "объединит нашу страну".
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"Он тот парень, на кого я смотрю", - сказал Трамп в ходе "Шоу Хоуи Карра", отвечая на вопрос о Скотте в качестве вице-президента.
При этом Трамп не дал четкого утвердительного ответа на вопрос, а только принялся расхваливать сенатора: "он замечательный парень, он долго время был моим другом".
В конце декабря Трамп заявлял, что пока никого не рассматривает в качестве своего потенциального вице-президента на выборах 2024 года.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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СШАЮжная КаролинаФлоридаДональд ТрампНикки ХейлиРон ДесантисООНВ мире
 
 
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