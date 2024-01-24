https://ria.ru/20240124/vatikan-1923121212.html

Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине

Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 24.01.2024

Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине

Российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом, заявил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский, говоря о возможном визите в Москву... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:31

2024-01-24T06:31

2024-01-24T06:31

россия

ватикан

украина

иван солтановский

маттео дзуппи

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом, заявил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский, говоря о возможном визите в Москву посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи. "Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер", - сказал Солтановский в ответ на вопрос о том, можно ли в ближайшее время ожидать Дзуппи в России. По его словам, "это, разумеется, относится и к контактам с Дзуппи". Посланник Святого престола посетил Россию в конце июня прошлого года. В декабре в интервью газете Corriere della Sera Дзуппи заметил, что в его миссии "что-то движется", после поездок в Москву и Киев "и россияне, и украинцы признали роль Святого престола".

https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html

россия

ватикан

украина

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россия, ватикан, украина, иван солтановский, маттео дзуппи, в мире