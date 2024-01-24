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Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 24.01.2024
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06:31 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vatikan-1923121212.html
Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине
Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 24.01.2024
Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине
Российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом, заявил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский, говоря о возможном визите в Москву... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:31
2024-01-24T06:31
россия
ватикан
украина
иван солтановский
маттео дзуппи
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом, заявил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский, говоря о возможном визите в Москву посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи. "Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер", - сказал Солтановский в ответ на вопрос о том, можно ли в ближайшее время ожидать Дзуппи в России. По его словам, "это, разумеется, относится и к контактам с Дзуппи". Посланник Святого престола посетил Россию в конце июня прошлого года. В декабре в интервью газете Corriere della Sera Дзуппи заметил, что в его миссии "что-то движется", после поездок в Москву и Киев "и россияне, и украинцы признали роль Святого престола".
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россия, ватикан, украина, иван солтановский, маттео дзуппи, в мире
Россия, Ватикан, Украина, Иван Солтановский, Маттео Дзуппи, В мире
Российский дипломат заявил о готовности к диалогу с Ватиканом по Украине

Дипломат Солтановский: Россия готова принять посланника папы Римского по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом, заявил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский, говоря о возможном визите в Москву посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи.
«
"Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер", - сказал Солтановский в ответ на вопрос о том, можно ли в ближайшее время ожидать Дзуппи в России.
По его словам, "это, разумеется, относится и к контактам с Дзуппи".
Посланник Святого престола посетил Россию в конце июня прошлого года. В декабре в интервью газете Corriere della Sera Дзуппи заметил, что в его миссии "что-то движется", после поездок в Москву и Киев "и россияне, и украинцы признали роль Святого престола".
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РоссияВатиканУкраинаИван СолтановскийМаттео ДзуппиВ мире
 
 
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