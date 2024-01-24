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Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН - РИА Новости, 24.01.2024
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04:56 24.01.2024 (обновлено: 04:58 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/upreki-1923115880.html
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:56
2024-01-24T04:58
в мире
израиль
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.Постпред Израиля Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе специальной военной операции на Украине."Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза."Подчеркну лишь принципиальный момент - мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года. Нельзя допустить повторение подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - добавил Лавров.Немедленное прекращение огняСовет безопасности ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа, заявил Лавров. "Иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой", - указал он.Глава МИД призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан, а также созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства.Метастазы по всему регионуОбострение палестино-израильского конфликта дает метастазы по всему региону, заявил глава МИД."Неспособность нашего совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону. Причем не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях евразийского континента создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.Глава МИД отметил, что Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена без санкции СБ ООН, а также бомбардировки Израилем Сирии."Взрывоопасна ситуация и на границе Ливана с Израилем", - добавил министр.Конфликт между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html
https://ria.ru/20240123/konsultatsii-1923100777.html
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923100179.html
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в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.
Постпред Израиля Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе специальной военной операции на Украине.
«
"Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза.
"Подчеркну лишь принципиальный момент - мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года. Нельзя допустить повторение подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН
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Немедленное прекращение огня

Совет безопасности ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа, заявил Лавров. "Иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой", - указал он.
Глава МИД призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан, а также созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства.

Метастазы по всему региону

Обострение палестино-израильского конфликта дает метастазы по всему региону, заявил глава МИД.
"Неспособность нашего совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону. Причем не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях евразийского континента создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров рассказал о предложении России по решению палестинского вопроса
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Глава МИД отметил, что Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена без санкции СБ ООН, а также бомбардировки Израилем Сирии.
"Взрывоопасна ситуация и на границе Ливана с Израилем", - добавил министр.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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