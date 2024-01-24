https://ria.ru/20240124/upreki-1923115880.html

Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:56

2024-01-24T04:56

2024-01-24T04:58

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.Постпред Израиля Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе специальной военной операции на Украине."Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза."Подчеркну лишь принципиальный момент - мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года. Нельзя допустить повторение подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - добавил Лавров.Немедленное прекращение огняСовет безопасности ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа, заявил Лавров. "Иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой", - указал он.Глава МИД призвал немедленно остановить насилие на Западном берегу реки Иордан, а также созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства.Метастазы по всему регионуОбострение палестино-израильского конфликта дает метастазы по всему региону, заявил глава МИД."Неспособность нашего совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону. Причем не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях евразийского континента создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.Глава МИД отметил, что Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена без санкции СБ ООН, а также бомбардировки Израилем Сирии."Взрывоопасна ситуация и на границе Ливана с Израилем", - добавил министр.Конфликт между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

https://ria.ru/20240123/konsultatsii-1923100777.html

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923100179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году