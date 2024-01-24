https://ria.ru/20240124/ulan-bator-1923107539.html
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз - РИА Новости, 24.01.2024
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз
В Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, начался пожар, сообщил монгольский новостной портал News.mn. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:30
2024-01-24T01:30
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МОСКВА 24 янв – РИА Новости. В Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, начался пожар, сообщил монгольский новостной портал News.mn.На месте работают спасатели и пожарные, точный масштаб разрушений и число пострадавших пока неизвестны. По предварительным неофициальным данным, погибли шесть человек, более десяти доставили в больницы.Как отмечается в статье, грузовик был отброшен мощным взрывом на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом жилой дом.Как пишет News.mn, водитель газовоза сообщил, что причиной случившегося могло стать ДТП с другим автомобилем.
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в мире, улан-батор, монголия
В мире, Улан-Батор, Монголия
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз
В столице Монголии Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн
МОСКВА 24 янв – РИА Новости.
В Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, начался пожар, сообщил монгольский новостной портал News.mn
.
На месте работают спасатели и пожарные, точный масштаб разрушений и число пострадавших пока неизвестны. По предварительным неофициальным данным, погибли шесть человек, более десяти доставили в больницы.
Как отмечается в статье, грузовик был отброшен мощным взрывом на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом жилой дом.
Как пишет News.mn, водитель газовоза сообщил, что причиной случившегося могло стать ДТП с другим автомобилем.
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