https://ria.ru/20240124/ulan-bator-1923107539.html

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз - РИА Новости, 24.01.2024

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз

В Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, начался пожар, сообщил монгольский новостной портал News.mn. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:30

2024-01-24T01:30

2024-01-24T03:29

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МОСКВА 24 янв – РИА Новости. В Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, начался пожар, сообщил монгольский новостной портал News.mn.На месте работают спасатели и пожарные, точный масштаб разрушений и число пострадавших пока неизвестны. По предварительным неофициальным данным, погибли шесть человек, более десяти доставили в больницы.Как отмечается в статье, грузовик был отброшен мощным взрывом на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом жилой дом.Как пишет News.mn, водитель газовоза сообщил, что причиной случившегося могло стать ДТП с другим автомобилем.

https://ria.ru/20240123/azerbaydzhan-1922995570.html

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в мире, улан-батор, монголия