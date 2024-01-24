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Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 24.01.2024 (обновлено: 17:13 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923251794.html
Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии
Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии - РИА Новости, 24.01.2024
Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии
Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что позиция США по украинскому конфликту не претерпит резкого изменения в случае возвращения на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:11
2024-01-24T17:13
специальная военная операция на украине
дональд трамп
антонио таяни
в мире
украина
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РИМ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что позиция США по украинскому конфликту не претерпит резкого изменения в случае возвращения на президентский пост экс-лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала SkyTG24."До выборов останется год, и я не думаю, что позиция США может резко измениться", - сказал он. Министру задали вопрос о высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. "Мы все работаем ради мира. &lt;…&gt; Если будет найдено честное и справедливое решение, которое не оставит Украину ущемленной, да придет мир", - сказал Таяни.
https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html
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дональд трамп, антонио таяни, в мире, украина, италия, сша
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Антонио Таяни, В мире, Украина, Италия, США
Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии

Глава МИД Италии Таяни: позиция США по Украине не изменится с избранием Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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РИМ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что позиция США по украинскому конфликту не претерпит резкого изменения в случае возвращения на президентский пост экс-лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала SkyTG24.
"До выборов останется год, и я не думаю, что позиция США может резко измениться", - сказал он. Министру задали вопрос о высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
"Мы все работаем ради мира. <…> Если будет найдено честное и справедливое решение, которое не оставит Украину ущемленной, да придет мир", - сказал Таяни.
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампАнтонио ТаяниВ миреУкраинаИталияСША
 
 
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