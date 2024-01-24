https://ria.ru/20240124/ukraina-1923251794.html

Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии

Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии - РИА Новости, 24.01.2024

Позиция США по Украине не изменится с возвращением Трампа, считают в Италии

Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что позиция США по украинскому конфликту не претерпит резкого изменения в случае возвращения на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:11

2024-01-24T17:11

2024-01-24T17:13

специальная военная операция на украине

дональд трамп

антонио таяни

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РИМ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что позиция США по украинскому конфликту не претерпит резкого изменения в случае возвращения на президентский пост экс-лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала SkyTG24."До выборов останется год, и я не думаю, что позиция США может резко измениться", - сказал он. Министру задали вопрос о высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. "Мы все работаем ради мира. <…> Если будет найдено честное и справедливое решение, которое не оставит Украину ущемленной, да придет мир", - сказал Таяни.

https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html

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дональд трамп, антонио таяни, в мире, украина, италия, сша