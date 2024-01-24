https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html

Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом

Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом - РИА Новости, 24.01.2024

Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:56

2024-01-24T16:56

2024-01-24T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

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мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых "в кровавой бойне гибнут свои же", и назвала это "страшным финалом американского триллера "Проект "Украина". "Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. <...> Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина", — написала Захарова. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека. По данным Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/minoborony-1923221711.html

https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

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Кирилл Волков

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