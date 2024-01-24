Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом
Захарова: у триллера "Проект Украина" страшный, кровавый, но закономерный финал
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых "в кровавой бойне гибнут свои же", и назвала это "страшным финалом американского триллера "Проект "Украина".
"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. <...> Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина", — написала Захарова.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.