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Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 24.01.2024 (обновлено: 17:55 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html
Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом
Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом - РИА Новости, 24.01.2024
Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:56
2024-01-24T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых "в кровавой бойне гибнут свои же", и назвала это "страшным финалом американского триллера "Проект "Украина". "Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. &lt;...&gt; Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина", — написала Захарова. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека. По данным Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/minoborony-1923221711.html
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
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в мире, украина, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом

Захарова: у триллера "Проект Украина" страшный, кровавый, но закономерный финал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила теракт киевского режима против самолета Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых "в кровавой бойне гибнут свои же", и назвала это "страшным финалом американского триллера "Проект "Украина".
"Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара. <...> Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина", — написала Захарова.
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ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
Вчера, 15:22
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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