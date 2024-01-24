СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств
FT: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Пакет (помощи) включает в себя 13-й пакет ограничений для юридических и физических лиц... а также многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки", - говорится в сообщении.
В обсуждаемый набор мер поддержки, по данным газеты, входит также ежегодное предоставление Киеву пяти миллиардов евро военной помощи. "Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в то время, когда мы признаем, что (Украина) нуждается в поддержке", - приводит газета слова одного из дипломатов ЕС. Тем не менее источник признал, что спустя почти два года после начала вооруженного конфликта на Украине возможности Евросоюза по предоставлению помощи Киеву не безграничны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
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