https://ria.ru/20240124/ukraina-1923241476.html

СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств

СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств

Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:40

2024-01-24T16:40

2024-01-24T16:40

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что в преддверии 24 февраля ЕС готовит 13-й пакет санкций против России, а также финансовую поддержку для Киева. "Пакет (помощи) включает в себя 13-й пакет ограничений для юридических и физических лиц... а также многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки", - говорится в сообщении. В обсуждаемый набор мер поддержки, по данным газеты, входит также ежегодное предоставление Киеву пяти миллиардов евро военной помощи. "Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в то время, когда мы признаем, что (Украина) нуждается в поддержке", - приводит газета слова одного из дипломатов ЕС. Тем не менее источник признал, что спустя почти два года после начала вооруженного конфликта на Украине возможности Евросоюза по предоставлению помощи Киеву не безграничны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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