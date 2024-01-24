Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923241476.html
СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств
СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств
Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:40
2024-01-24T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что в преддверии 24 февраля ЕС готовит 13-й пакет санкций против России, а также финансовую поддержку для Киева. "Пакет (помощи) включает в себя 13-й пакет ограничений для юридических и физических лиц... а также многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки", - говорится в сообщении. В обсуждаемый набор мер поддержки, по данным газеты, входит также ежегодное предоставление Киеву пяти миллиардов евро военной помощи. "Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в то время, когда мы признаем, что (Украина) нуждается в поддержке", - приводит газета слова одного из дипломатов ЕС. Тем не менее источник признал, что спустя почти два года после начала вооруженного конфликта на Украине возможности Евросоюза по предоставлению помощи Киеву не безграничны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Владимир Путин
СМИ: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств

FT: ЕС, согласовав 50 миллиардов евро, сразу выплатит Киеву часть средств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз в случае принятия пакета для Украины на 50 миллиардов евро может сразу после заключения сделки выплатить часть средств Киеву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что в преддверии 24 февраля ЕС готовит 13-й пакет санкций против России, а также финансовую поддержку для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
Вчера, 08:00
"Пакет (помощи) включает в себя 13-й пакет ограничений для юридических и физических лиц... а также многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки", - говорится в сообщении.
В обсуждаемый набор мер поддержки, по данным газеты, входит также ежегодное предоставление Киеву пяти миллиардов евро военной помощи. "Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в то время, когда мы признаем, что (Украина) нуждается в поддержке", - приводит газета слова одного из дипломатов ЕС. Тем не менее источник признал, что спустя почти два года после начала вооруженного конфликта на Украине возможности Евросоюза по предоставлению помощи Киеву не безграничны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник
Вчера, 08:00
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала