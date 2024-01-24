https://ria.ru/20240124/ukraina-1923238315.html

Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины

Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины - РИА Новости, 24.01.2024

Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:32

2024-01-24T16:32

2024-01-24T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины. Ранее британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период. "Пришло время для других последовать примеру. От Вашингтона до Брюсселя, прямо как в Лондоне, Киев нуждается в нашей помощи, и мы все должны нарастить военную поддержку и предоставить Украине то, что ей необходимо для победы", - заявил министр в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее. Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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