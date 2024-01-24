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Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923238315.html
Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины
Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины - РИА Новости, 24.01.2024
Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины
Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:32
2024-01-24T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
грант шаппс
нато
сша
евросоюз
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины. Ранее британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период. "Пришло время для других последовать примеру. От Вашингтона до Брюсселя, прямо как в Лондоне, Киев нуждается в нашей помощи, и мы все должны нарастить военную поддержку и предоставить Украине то, что ей необходимо для победы", - заявил министр в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее. Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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в мире, украина, великобритания, грант шаппс, нато, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Грант Шаппс, НАТО, США, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины

Минобороны Британии призвало США и ЕС нарастить поддержку Украины по его примеру

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины.
Ранее британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
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"Пришло время для других последовать примеру. От Вашингтона до Брюсселя, прямо как в Лондоне, Киев нуждается в нашей помощи, и мы все должны нарастить военную поддержку и предоставить Украине то, что ей необходимо для победы", - заявил министр в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияГрант ШаппсНАТОСШАЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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