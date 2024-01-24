Министр обороны Британии призвал США и ЕС нарастить поддержку Украины
Минобороны Британии призвало США и ЕС нарастить поддержку Украины по его примеру
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал США и Евросоюз последовать примеру Лондона и нарастить военную поддержку Украины.
Ранее британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.
"Пришло время для других последовать примеру. От Вашингтона до Брюсселя, прямо как в Лондоне, Киев нуждается в нашей помощи, и мы все должны нарастить военную поддержку и предоставить Украине то, что ей необходимо для победы", - заявил министр в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.