https://ria.ru/20240124/ukraina-1923108841.html

В Венгрии рассказали, кому выгоден экспорт зерна с Украины

В Венгрии рассказали, кому выгоден экспорт зерна с Украины - РИА Новости, 24.01.2024

В Венгрии рассказали, кому выгоден экспорт зерна с Украины

Выгоду от экспорта украинского зерна получают не украинские аграрии, а иностранные владельцы больших латифундий, заявил министр сельского хозяйства Венгрии... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:57

2024-01-24T01:57

2024-01-24T01:57

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Выгоду от экспорта украинского зерна получают не украинские аграрии, а иностранные владельцы больших латифундий, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "В то время как фермеры пограничных с Украиной стран оказываются во все более сложной ситуации, выгоду от украинского экспорта реализуют не украинские аграрии, а торговцы и иностранные собственники больших латифундий. И товары не поступают в нуждающиеся в них страны", - сказал Надь венгерским журналистам после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыбной ловле. Выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, европейские фермеры "чувствуют, что не получают достаточно защиты", получить сельскохозяйственные субсидии затруднительно, а "на первый план выдвинуты интересы Украины", поэтому в дальнейшем будут привлекать внимание к этим проблемам демонстрациями. Глава минсельхоза отметил, что Венгрии "ничего не остается, кроме как вести переговоры с лидерами организаций по защите интересов фермеров и выражать свою солидарность с европейскими аграриями, отстаивая наши интересы". Надь сообщил, что во время перерыва в заседании переговорил с коллегами из стран Вышеградской четверки - польским, чешским и словацким министрами сельского хозяйства. "Мы согласились, что Брюссель должен срочно заняться тяжелым положением европейских фермеров. В противном случае волна протестов, которую испытала Западная Европе, легко могла бы распространиться на всю Европу", - отметил он. Ранее председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил, что еще до отмены моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли крупные компании "с неясной историей владения" арендовали угодья на сотни тысяч гектаров, а с 2024 года они будут иметь преимущественное право покупки земли. Верховная рада Украины ранее приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший в стране 18 лет. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231227/eksport-1918511422.html

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евросоюз, украина, венгрия, россия, верховная рада украины