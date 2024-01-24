https://ria.ru/20240124/ubiystvo-1923198782.html

В Москве мать решила заказать убийство сына из-за наследства

В Москве мать решила заказать убийство сына из-за наследства - РИА Новости, 24.01.2024

В Москве мать решила заказать убийство сына из-за наследства

Жительница Москвы вместе со знакомой пыталась заказать убийство своего сына из-за наследства, сообщил столичный главк СК России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:04

2024-01-24T14:04

2024-01-24T15:58

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жительница Москвы вместе со знакомой пыталась заказать убийство своего сына из-за наследства, сообщил столичный главк СК России. "В Москве задержаны две женщины, обвиняемые в приготовлении к убийству по найму", — говорится в заявлении. По данным следствия, подозреваемая и ее знакомая, "испытывая неприязненные отношения к сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье, в том числе связанными с распределением материальных благ", решили организовать его убийство и затем поделить наследство. Задержанные обратились к знакомому с просьбой помочь им. Так, во время встреч в период с 6 декабря 2023 года по 22 января 2024 года они уговаривали мужчину "подыскать и привлечь за миллион рублей исполнителя убийства". Женщины, в свою очередь, предоставили анкетные данные, адрес проживания и фотографию жертвы. "Соучастницы требовали совершить убийство с применением огнестрельного оружия. Однако мужчина не стал совершать особо тяжкое преступление и своевременно обратился в правоохранительные органы", — отметили в ведомстве.При проведении оперативно-разыскных мероприятий обвиняемые получили "легендированную информацию об исполнении убийства сына по найму", после чего одна из женщин передала знакомому половину оговоренной суммы, 500 тысяч рублей, полученные от матери "убитого". В итоге обеих задержали, а заказное убийство предотвратили. В ближайшее время СК намерен ходатайствовать о помещении женщин в СИЗО.

https://ria.ru/20240124/sizo-1923171231.html

https://ria.ru/20240123/zaderzhanie-1922993564.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)