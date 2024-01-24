https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html

Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО

Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024

Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия парламента Турции, проголосовавшего за ратификацию членства Швеции в НАТО, назвав это РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:35

2024-01-24T12:35

2024-01-24T12:38

в мире

турция

швеция

нато

россия

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия парламента Турции, проголосовавшего за ратификацию членства Швеции в НАТО, назвав это суверенным решением Турции.Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней."Это решение парламента Турции, Турция всё-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923164400.html

турция

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, швеция, нато, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган