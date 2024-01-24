https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html
Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО
Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия парламента Турции, проголосовавшего за ратификацию членства Швеции в НАТО, назвав это РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:35
2024-01-24T12:35
2024-01-24T12:38
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия парламента Турции, проголосовавшего за ратификацию членства Швеции в НАТО, назвав это суверенным решением Турции.Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней."Это решение парламента Турции, Турция всё-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923164400.html
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в мире, турция, швеция, нато, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков прокомментировал решение Турции по вступлению Швеции в НАТО
Песков: одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО является ее суверенным правом