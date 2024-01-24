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В Совфеде прокомментировали позицию Турции по членству Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
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09:44 24.01.2024 (обновлено: 12:34 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923139324.html
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по членству Швеции в НАТО
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по членству Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по членству Швеции в НАТО
Давая согласие на членство Швеции в НАТО, Турция решает вопросы своей внутренней политики, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:44
2024-01-24T12:34
в мире
турция
швеция
константин косачев
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Давая согласие на членство Швеции в НАТО, Турция решает вопросы своей внутренней политики, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", — сказал он.Косачев отметил, что если это не очередная игра со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана, то вопрос на данном этапе уже решен."Скорее всего, да, поскольку для Турции разрешение на вступление Швеции в блок было вопросом не внешней ("что от этого получит НАТО?"), а внутренней политики ("что от этого получит Турция?"). Судя по всему, получили все желаемое", — отметил парламентарий. Говоря о Швеции в составе альянса, сенатор напомнил о словах экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что для приема любой страны в НАТО требуются три консенсуса — в самой стране по поводу вступления, в альянсе по поводу приема этой страны и в международном сообществе по поводу того, что такой шаг будет во благо региональной и глобальной безопасности. Но главное — это отношение к расширению НАТО со стороны международного сообщества, добавил Косачев. Он напомнил, что после Второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, и около 80% из них — дело рук США и НАТО. При этом почти все они произошли за пределами компетенции альянса.По его словам, НАТО — главный источник нестабильности в мире и основной генератор новых вызовов и угроз. Даже когда они носят встречный по отношению к НАТО характер: каждый имеет право на защиту.
https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922959079.html
https://ria.ru/20240123/nato-1922931033.html
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в мире, турция, швеция, константин косачев, нато
В мире, Турция, Швеция, Константин Косачев, НАТО
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по членству Швеции в НАТО

Косачев: Турция из-за НАТО упускает шанс выступить в интересах человечества

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Давая согласие на членство Швеции в НАТО, Турция решает вопросы своей внутренней политики, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", — сказал он.
Косачев отметил, что если это не очередная игра со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана, то вопрос на данном этапе уже решен.
"Скорее всего, да, поскольку для Турции разрешение на вступление Швеции в блок было вопросом не внешней ("что от этого получит НАТО?"), а внутренней политики ("что от этого получит Турция?"). Судя по всему, получили все желаемое", — отметил парламентарий.
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Говоря о Швеции в составе альянса, сенатор напомнил о словах экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что для приема любой страны в НАТО требуются три консенсуса — в самой стране по поводу вступления, в альянсе по поводу приема этой страны и в международном сообществе по поводу того, что такой шаг будет во благо региональной и глобальной безопасности.
Но главное — это отношение к расширению НАТО со стороны международного сообщества, добавил Косачев. Он напомнил, что после Второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, и около 80% из них — дело рук США и НАТО. При этом почти все они произошли за пределами компетенции альянса.
По его словам, НАТО — главный источник нестабильности в мире и основной генератор новых вызовов и угроз. Даже когда они носят встречный по отношению к НАТО характер: каждый имеет право на защиту.
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В миреТурцияШвецияКонстантин КосачевНАТО
 
 
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