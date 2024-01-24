https://ria.ru/20240124/turpotok-1923250713.html
Эксперты оценили рост турпотока по России
Эксперты оценили рост турпотока по России - РИА Новости, 24.01.2024
Эксперты оценили рост турпотока по России
Туристический поток по России в 2024 году может вырасти на 10-15 процентов относительно 2023 года, до 44-46 миллионов человек, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:09
2024-01-24T17:09
2024-01-24T17:09
туризм
новости - туризм
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Туристический поток по России в 2024 году может вырасти на 10-15 процентов относительно 2023 года, до 44-46 миллионов человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году турпоток по России вырастет на 10-15 процентов, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию. Количество внутренних поездок с целью отдыха на организованном рынке составит 44-46 миллионов (человек - ред.)", – рассказали в ассоциации. Там уточнили, что в 2023 году внутренний туризм продолжил долгосрочный рост. "Россияне совершили по стране более 80 миллионов поездок с целью отдыха. Около 50 процентов этих поездок – примерно 40 миллионов – обеспечили туроператоры. Это на 20 процентов больше, чем в 2022 году", – уточнили в АТОР. В свою очередь вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин отметил высокий спрос на поездки по России с начала текущего года. "Январь, наверное, будет лучшим месяцем в году. Если в прошлые годы мы выходили на максимумы продаж в середине июня – начале июля, то 2024 год складывается так, что скорее всего, уже в январе мы покажем максимальные объемы. Рост по раннему бронированию к 2023 году составляет 50 процентов", – процитировали в АТОР Ромашкина. Он отметил, что структура спроса на внутреннем рынке не изменится: пляжный туризм составит около 50 процентов турпотока, 30 процентов – экскурсионный туризм, 10 процентов – санаторно-курортное лечение, 10 процентов – активный туризм и другие виды. При этом вице-президент АТОР подчеркнул, что не хватает гостиниц и мест размещения в Кавказских Минеральных Водах, Дагестане и ряде других регионов. Он уточнил, что в последние годы спрос на этих направлениях увеличивался на 15-20 процентов ежегодно, в то время как темпы нового строительства туристических объектов существенно отстали.
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новости - туризм, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Эксперты оценили рост турпотока по России
АТОР: турпоток по России в 2024 году может вырасти на 10-15 процентов
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Туристический поток по России в 2024 году может вырасти на 10-15 процентов относительно 2023 года, до 44-46 миллионов человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В 2024 году турпоток по России вырастет на 10-15 процентов, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию. Количество внутренних поездок с целью отдыха на организованном рынке составит 44-46 миллионов (человек - ред.)", – рассказали в ассоциации.
Там уточнили, что в 2023 году внутренний туризм продолжил долгосрочный рост. "Россияне совершили по стране более 80 миллионов поездок с целью отдыха. Около 50 процентов этих поездок – примерно 40 миллионов – обеспечили туроператоры. Это на 20 процентов больше, чем в 2022 году", – уточнили в АТОР.
В свою очередь вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин отметил высокий спрос на поездки по России с начала текущего года. "Январь, наверное, будет лучшим месяцем в году. Если в прошлые годы мы выходили на максимумы продаж в середине июня – начале июля, то 2024 год складывается так, что скорее всего, уже в январе мы покажем максимальные объемы. Рост по раннему бронированию к 2023 году составляет 50 процентов", – процитировали в АТОР Ромашкина.
Он отметил, что структура спроса на внутреннем рынке не изменится: пляжный туризм составит около 50 процентов турпотока, 30 процентов – экскурсионный туризм, 10 процентов – санаторно-курортное лечение, 10 процентов – активный туризм и другие виды.
При этом вице-президент АТОР подчеркнул, что не хватает гостиниц и мест размещения в Кавказских Минеральных Водах, Дагестане и ряде других регионов. Он уточнил, что в последние годы спрос на этих направлениях увеличивался на 15-20 процентов ежегодно, в то время как темпы нового строительства туристических объектов существенно отстали.
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