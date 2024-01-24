На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Трамп, прогнозирует агентство AP
AP: на первых президентских праймериз в Нью-Гэмпшире побеждает Трамп
© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) кандидатов в президенты США в штате Нью-Гэмпшир, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
Также победы экс-президента США ожидает Fox News.
Ассошиэйтед Пресс после обработки 23% бюллетеней сообщает, что Трамп набирает 52,5%, Хейли — 46,6%. Fox News дает аналогичные результаты.
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование идет в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Лидер страны Джо Байден принял при этом спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
Трамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.