https://ria.ru/20240124/tramp-1923113993.html

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Трамп, прогнозирует агентство AP

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Трамп, прогнозирует агентство AP - РИА Новости, 24.01.2024

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Трамп, прогнозирует агентство AP

Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) кандидатов в президенты США в штате Нью-Гэмпшир, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:12

2024-01-24T04:12

2024-01-24T04:33

выборы президента сша

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

дональд трамп

никки хейли

джо байден

оон

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) кандидатов в президенты США в штате Нью-Гэмпшир, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Также победы экс-президента США ожидает Fox News.Ассошиэйтед Пресс после обработки 23% бюллетеней сообщает, что Трамп набирает 52,5%, Хейли — 46,6%. Fox News дает аналогичные результаты.В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование идет в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Лидер страны Джо Байден принял при этом спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Трамп на прошлой неделе одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html

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нью-гэмпшир

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