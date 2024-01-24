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В районе Краснодара произошло землетрясение, жители ощутили толчки - РИА Новости, 24.01.2024
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14:50 24.01.2024 (обновлено: 17:29 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tolchki-1923211163.html
В районе Краснодара произошло землетрясение, жители ощутили толчки
В районе Краснодара произошло землетрясение, жители ощутили толчки - РИА Новости, 24.01.2024
В районе Краснодара произошло землетрясение, жители ощутили толчки
Жители Краснодара сообщили в экстренные службы, что ощутили подземные толчки, сообщили РИА Новости в службе "112". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:50
2024-01-24T17:29
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. Жители Краснодара сообщили в экстренные службы, что ощутили подземные толчки, сообщили РИА Новости в службе "112".&quot;Несколько толчков, да, несколько обращений&quot;, — прокомментировала оператор службы.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 километрах юго-западнее Краснодара. Очаг залегал на глубине десяти километров.Как уточнили в оперштабе Кубани, толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе.Землетрясения магнитудой 4,5 считаются несильными и носят местный характер.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В районе Краснодара произошло землетрясение, жители ощутили толчки

В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5, люди ощутили толчки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар после сильного снегопада
Вид на Краснодар после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. Жители Краснодара сообщили в экстренные службы, что ощутили подземные толчки, сообщили РИА Новости в службе "112".
«

"Несколько толчков, да, несколько обращений", — прокомментировала оператор службы.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 километрах юго-западнее Краснодара. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Как уточнили в оперштабе Кубани, толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе.
Землетрясения магнитудой 4,5 считаются несильными и носят местный характер.
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
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