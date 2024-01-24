https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html

Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры

Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры - РИА Новости, 24.01.2024

Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры

Семь членов агентурной сети военной разведки Украины, планировавших теракты в Крыму, в том числе в отношении главы региона Сергея Аксенова, внесены в перечень... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:22

2024-01-24T16:22

2024-01-24T16:22

украина

россия

ялта

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

янина павленко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семь членов агентурной сети военной разведки Украины, планировавших теракты в Крыму, в том числе в отношении главы региона Сергея Аксенова, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. В мае прошлого года ЦОС ФСБ РФ сообщил о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму. В частности, были задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов был назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Евмененко Константин Алексеевич*, 30.08.1971 г.р., г. Ялта Крымская область,... Подвальный Виктор Казимирович*, 22.01.1967 г.р., с. Клебановка Подволочиского района Тернопольской области, Петранов Денис Евгеньевич*, 24.05.1979 г.р., г. Бердянск Запорожской области,... Кривошеин Сергей Николаевич*, 26.01.1988 г.р., с. Антоновка Ямпольского р-на Сумской обл. Украинской республики, Литвиненко Александр Николаевич*, 25.01.1986 г.р., с. Магдалиновка Чаплинского района Херсонской области Украинской ССР, Войнаровский Сергей Владимирович*, 06.11.1984 г.р. , с. Догмаровка Генический р-н Херсонской обл УССР, Зорин Игорь Владимирович*, 05.05.1972 г.р. , г. Канев Черкасской области", — говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

украина

россия

ялта

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украина, россия, ялта, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)