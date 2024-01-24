https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html
Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры
Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры - РИА Новости, 24.01.2024
Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры
Семь членов агентурной сети военной разведки Украины, планировавших теракты в Крыму, в том числе в отношении главы региона Сергея Аксенова, внесены в перечень... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:22
2024-01-24T16:22
2024-01-24T16:22
украина
россия
ялта
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семь членов агентурной сети военной разведки Украины, планировавших теракты в Крыму, в том числе в отношении главы региона Сергея Аксенова, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. В мае прошлого года ЦОС ФСБ РФ сообщил о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму. В частности, были задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов был назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Евмененко Константин Алексеевич*, 30.08.1971 г.р., г. Ялта Крымская область,... Подвальный Виктор Казимирович*, 22.01.1967 г.р., с. Клебановка Подволочиского района Тернопольской области, Петранов Денис Евгеньевич*, 24.05.1979 г.р., г. Бердянск Запорожской области,... Кривошеин Сергей Николаевич*, 26.01.1988 г.р., с. Антоновка Ямпольского р-на Сумской обл. Украинской республики, Литвиненко Александр Николаевич*, 25.01.1986 г.р., с. Магдалиновка Чаплинского района Херсонской области Украинской ССР, Войнаровский Сергей Владимирович*, 06.11.1984 г.р. , с. Догмаровка Генический р-н Херсонской обл УССР, Зорин Игорь Владимирович*, 05.05.1972 г.р. , г. Канев Черкасской области", — говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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украина, россия, ялта, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Ялта, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Росфинмониторинг внес в перечень террористов членов украинской агентуры
Росфинмониторинг внес в перечень террористов семь членов украинской агентуры