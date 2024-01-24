https://ria.ru/20240124/svo-1923200426.html

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 24.01.2024

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области 70 раз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:12

2024-01-24T14:12

2024-01-24T14:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065601_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_e9a62a9b82f147d205d4cc2afce4dda8.jpg

БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области 70 раз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В среду губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 23 января, согласно которой украинская армия обстреляла семь приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 70 снарядов, в том числе 5 сброшенных с беспилотников осколочных боеприпасов и взрывных устройств. Больше всего обстрелам подверглись Белгородский район (29 прилетов) и Шебекинский округ (24). Кроме того, после работы ПВО ликвидированы контрольным взрывом сбитые части осколков ракеты. Также противник атаковал регион с помощью дронов-камикадзе, а система ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших, по данным губернатора, за отчетный период нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 2 артиллерийских снаряда и 8 гранатометных выстрелов, по селу Красный Хутор – 18 гранатометных выстрелов. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью двух дронов", – написал Гладков. В Борисовском районе, по его данным, на окраине хутора Лозовая Рудка дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом, никто не пострадал. В результате взрыва в доме выбиты окна, посечены стены, повреждена внутренняя отделка, мебель, нарушена линия электроснабжения. На окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Помимо этого, как пишет Гладков, в Валуйском округе в районе села Тимоново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа противника. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 8 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В Краснояружском районе под обстрел попала окраине села Вязовое – зафиксировано 5 прилетов. Обошлось без последствий", – сообщил глава региона. Гладков уточнил, что в Старооскольском округе в районе села Преображенка после работы системы ПВО обнаружены сбитые части осколков ракеты, впоследствии они ликвидированы контрольным взрывом. Пострадавших нет, в результате взрыва в летних кухнях и верандах 6 частных домовладений выбиты окна. "В Шебекинском городском округе в хуторе Балки противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, с одного из дронов сброшено взрывное устройство. В результате атаки повреждены два гражданских автомобиля. Пострадавших нет. Под минометный обстрел попало село Терезовка – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. Также в Терезовке с БПЛА сброшено взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля", – уточнил губернатор. Он добавил, что по хутору Панков Шебекинском округе выпущено 16 минометных снарядов, по хутору Мухин – 3 минометных снаряда. Села Новая Таволжанка и Середа атакованы с помощью четырех дронов-камикадзе, по два в каждом селе. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html

https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923188509.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923102966.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков