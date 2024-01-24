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Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции - РИА Новости, 24.01.2024
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00:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/stoltenberg-1923104963.html
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции - РИА Новости, 24.01.2024
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО и отметил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:40
2024-01-24T00:40
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венгрия
швеция
йенс столтенберг
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО и отметил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно скорее завершит процесс ратификации. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней. "Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО... Я также рассчитываю на то, что Венгрия как можно скорее завершит национальную ратификацию", - приводит слова Столтенберга агентство Франс Пресс.
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турция, венгрия, швеция, йенс столтенберг, нато, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Венгрия, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции

Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО и отметил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно скорее завершит процесс ратификации.
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
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"Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО... Я также рассчитываю на то, что Венгрия как можно скорее завершит национальную ратификацию", - приводит слова Столтенберга агентство Франс Пресс.
 
ТурцияВенгрияШвецияЙенс СтолтенбергНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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