https://ria.ru/20240124/stoltenberg-1923104963.html

Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции

Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции - РИА Новости, 24.01.2024

Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО и отметил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:40

2024-01-24T00:40

2024-01-24T00:40

турция

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО и отметил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно скорее завершит процесс ратификации. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней. "Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО... Я также рассчитываю на то, что Венгрия как можно скорее завершит национальную ратификацию", - приводит слова Столтенберга агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20240105/shvetsiya-1919760774.html

турция

венгрия

швеция

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турция, венгрия, швеция, йенс столтенберг, нато, реджеп тайип эрдоган, в мире