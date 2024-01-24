https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923280849.html

Спецоперация, 24 января: ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными

Спецоперация, 24 января: ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024

Спецоперация, 24 января: ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными

Украинские войска поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:46

2024-01-24T18:46

2024-01-24T18:49

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что самолет был сбит в 11.15. Борт выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождающих. Все они погибли. Там уточнили, что украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы. Колотиловка располагается на границе Белгородской и Сумской областей. В Минобороны РФ также отметили, что украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом. В министерстве отмечают, что киевский нацистский режим сбил российский военно-транспортный самолет, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. "Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", - подчеркнули в Минобороны. Украинские СМИ подтвердили ответственность ВСУ за сбитый Ил-76Украинское издание "Украинская правда" в среду после публикаций СМИ о катастрофе Ил-76 под Белгородом опубликовало на своем сайте статью с заголовком "В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа". После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту самолета украинских военнопленных "Украинская правда" отредактировала новость, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета. После того как минобороны Украины фактически отказалось признать ответственность за падение Ил-76 ВКС России, а координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал СМИ обнародовать только официальные заявления, украинские медиа начали массово подчищать заголовки ранее вышедших новостей. Речь идет о таких изданиях, как "Гордон", Mind, "Слово и дело", а также "24 канал". Издание "Волна" и вовсе удалило публикацию. Издания, ранее выпустившие новость по источникам "Украинской правды", редактируя новости, сместили акцент с "причастности ВСУ" и "это их работа" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300", либо "Минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими силами обороны". Офис Зеленского не комментирует Ил-76Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего украинских пленных. "Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - приводит слова Подоляка агентство Рейтер. В то же время украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена, сообщило украинское издание "Страна". При этом "Страна" не сообщает причин приостановки, однако, как заявляется, украинская разведка "проверяет" информацию о гибели украинских пленных в потерпевшем авиакатастрофу под Белгородом Ил-76 ВКС РФ. Второй Ил-76 с пленными успели развернутьСледом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту, его развернули, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов. Он подчеркнул, что украинский преступный фашистский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой военной логике преступление. В Словакии заявили, что военная помощь Украине ведет к нищетеВице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Украине, которая при этом не ведет ни к чему, кроме нищеты и смерти. "Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он также согласился с мнением премьера страны Роберта Фицо о том, что контрнаступление Киева потерпело фиаско. Брифинг МинобороныПо данным Минобороны, войска Украины за сутки потеряли на всех направлениях убитыми и ранеными около 870 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 25 единиц бронетехники, включая танки, и 16 гаубиц противника. Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс "SAMP-T" французского производства, РЛС комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. Средствами ПВО сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, уничтожен 51 украинский БПЛА над Харьковской областью, ДНР, ЛНР, Херсонской областью, Запорожской областью.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922376551.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T18:46 true PT0M26S

Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T18:46 true PT1M32S

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