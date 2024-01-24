https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923241256.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 24.01.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:40

2024-01-24T16:40

2024-01-24T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)