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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 24.01.2024
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16:40 24.01.2024 (обновлено: 17:18 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923241256.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 24.01.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:40
2024-01-24T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

МО: на Донецком направлении отражены две атаки ВСУ, противник потерял 220 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет огонь по ВСУ в зоне СВО
Российский военнослужащий ведет огонь по ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий ведет огонь по ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три танка, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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