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На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 24.01.2024

На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

Российские военнослужащие нанесли на запорожском направлении поражение скоплениям живой силы двух украинских бригад, потери Киева составили до 50 солдат,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:37

2024-01-24T16:37

2024-01-24T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на запорожском направлении поражение скоплениям живой силы двух украинских бригад, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев, украина