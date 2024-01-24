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На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 24.01.2024 (обновлено: 16:55 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923240161.html
На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных
На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 24.01.2024
На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных
Российские военнослужащие нанесли на запорожском направлении поражение скоплениям живой силы двух украинских бригад, потери Киева составили до 50 солдат,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:37
2024-01-24T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на запорожском направлении поражение скоплениям живой силы двух украинских бригад, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина
На Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

МО: на Запорожском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на запорожском направлении поражение скоплениям живой силы двух украинских бригад, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраина
 
 
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