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В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии - РИА Новости, 24.01.2024
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Хорошие новости
 
05:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/spasenie-1923118611.html
В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии
В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии - РИА Новости, 24.01.2024
В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии
Полицейские при помощи спасателей проникли в комнату общежития в Магадане, где долгое время в одиночестве плакал 7-месячный ребенок, девочку поместили в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:40
2024-01-24T05:40
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Полицейские при помощи спасателей проникли в комнату общежития в Магадане, где долгое время в одиночестве плакал 7-месячный ребенок, девочку поместили в медучреждение, сообщает УМВД России по региону. "Инспекторы ПДН и сотрудники патрульно-постовой службы услышали за дверью громкий плач ребенка. В кратчайшие сроки с помощью специалистов МЧС комната была вскрыта. Инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции Алена Исоян обнаружила в жилище семимесячную малышку. Девочка плакала навзрыд, лежа в кроватке. Ее одежда была грязной, также у малышки имелись признаки ОРВИ. Сотрудниками ПДН ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что о том, что ребенок долгое время находится один в комнате, сообщили соседи. "После изъятия ребенка вернулась 25-летняя безработная мать девочки, которая пояснила, что отлучилась якобы ненадолго. Проводится проверка. В отношении гражданки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавило ведомство. Сообщается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности". Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
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магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии

Полиция в Магадане спасла 7-месячную девочку, оставленную матерью в общежитии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Полицейские при помощи спасателей проникли в комнату общежития в Магадане, где долгое время в одиночестве плакал 7-месячный ребенок, девочку поместили в медучреждение, сообщает УМВД России по региону.
«
"Инспекторы ПДН и сотрудники патрульно-постовой службы услышали за дверью громкий плач ребенка. В кратчайшие сроки с помощью специалистов МЧС комната была вскрыта. Инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции Алена Исоян обнаружила в жилище семимесячную малышку. Девочка плакала навзрыд, лежа в кроватке. Ее одежда была грязной, также у малышки имелись признаки ОРВИ. Сотрудниками ПДН ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о том, что ребенок долгое время находится один в комнате, сообщили соседи.
"После изъятия ребенка вернулась 25-летняя безработная мать девочки, которая пояснила, что отлучилась якобы ненадолго. Проводится проверка. В отношении гражданки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавило ведомство.
Сообщается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности". Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.
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Хорошие новостиМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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