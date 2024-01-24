https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html
Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия"
Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.01.2024
Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия"
Торжественная церемония бракосочетания молодой пары сотрудников Эн+ из Иркутской области "Энергия соединяет сердца" пройдет в День российской энергетики на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:07
2024-01-24T18:07
2024-01-24T18:07
москва
выставка-форум "россия"
эн+ (en+ group)
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923270417_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_dea2fd5656ed3a1fd686b1f16c0715a3.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Торжественная церемония бракосочетания молодой пары сотрудников Эн+ из Иркутской области "Энергия соединяет сердца" пройдет в День российской энергетики на выставке-форуме "Россия" в Москве 27 января, сообщает российский энергометаллургический холдинг.Профессии будущих молодоженов тесно связаны с отраслью. Жених - Евгений Роженцев - работает машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на ТЭЦ-11 (входит в Эн+) в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, а невеста Алина - электромонтер главного щита управления на том же предприятии. Помимо работы на ТЭЦ, она преподает электротехнические дисциплины в филиале Иркутского национального исследовательского технического университета."2024 год объявлен в России Годом семьи и символично, что молодая пара из Иркутской области скрепит свой союз в период открытия Года семьи на выставке-форуме "Россия", - отметили в Эн+.Поздравить будущих молодоженов может каждый житель страны. Для это нужно пройти по ссылке (ссылка на QR-код) и оставить там свои пожелания. Все они будут собраны в одно большое поздравление-напутствие, которое будет зачитано во время регистрации. Церемония состоится в 14:00 в зоне культурных проектов павильона №75 "Регионы России" на ВДНХ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, выставка-форум "россия", эн+ (en+ group), год семьи
Москва, Выставка-форум "Россия", Эн+ (En+ Group), Год семьи
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Торжественная церемония бракосочетания молодой пары сотрудников Эн+ из Иркутской области "Энергия соединяет сердца" пройдет в День российской энергетики на выставке-форуме "Россия" в Москве 27 января, сообщает российский энергометаллургический холдинг.
Профессии будущих молодоженов тесно связаны с отраслью. Жених - Евгений Роженцев - работает машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на ТЭЦ-11 (входит в Эн+) в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, а невеста Алина - электромонтер главного щита управления на том же предприятии. Помимо работы на ТЭЦ, она преподает электротехнические дисциплины в филиале Иркутского национального исследовательского технического университета.
Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью
"2024 год объявлен в России Годом семьи и символично, что молодая пара из Иркутской области скрепит свой союз в период открытия Года семьи на выставке-форуме "Россия", - отметили в Эн+.
Поздравить будущих молодоженов может каждый житель страны. Для это нужно пройти по ссылке
(ссылка
на QR-код) и оставить там свои пожелания. Все они будут собраны в одно большое поздравление-напутствие, которое будет зачитано во время регистрации. Церемония состоится в 14:00 в зоне культурных проектов павильона №75 "Регионы России" на ВДНХ.