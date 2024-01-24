https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html

Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия"

Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.01.2024

Молодые сотрудники Эн+ поженятся на выставке "Россия"

Торжественная церемония бракосочетания молодой пары сотрудников Эн+ из Иркутской области "Энергия соединяет сердца" пройдет в День российской энергетики на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:07

2024-01-24T18:07

2024-01-24T18:07

москва

выставка-форум "россия"

эн+ (en+ group)

год семьи

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Торжественная церемония бракосочетания молодой пары сотрудников Эн+ из Иркутской области "Энергия соединяет сердца" пройдет в День российской энергетики на выставке-форуме "Россия" в Москве 27 января, сообщает российский энергометаллургический холдинг.Профессии будущих молодоженов тесно связаны с отраслью. Жених - Евгений Роженцев - работает машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на ТЭЦ-11 (входит в Эн+) в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, а невеста Алина - электромонтер главного щита управления на том же предприятии. Помимо работы на ТЭЦ, она преподает электротехнические дисциплины в филиале Иркутского национального исследовательского технического университета."2024 год объявлен в России Годом семьи и символично, что молодая пара из Иркутской области скрепит свой союз в период открытия Года семьи на выставке-форуме "Россия", - отметили в Эн+.Поздравить будущих молодоженов может каждый житель страны. Для это нужно пройти по ссылке (ссылка на QR-код) и оставить там свои пожелания. Все они будут собраны в одно большое поздравление-напутствие, которое будет зачитано во время регистрации. Церемония состоится в 14:00 в зоне культурных проектов павильона №75 "Регионы России" на ВДНХ.

https://ria.ru/20230908/reyting-1894923101.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, выставка-форум "россия", эн+ (en+ group), год семьи