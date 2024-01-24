https://ria.ru/20240124/sotrudnichestvo-1923236024.html

Словакия и Украина будут сотрудничать на основе прагматизма, заявил Шмыгаль

Словакия и Украина будут сотрудничать на основе прагматизма, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 24.01.2024

Словакия и Украина будут сотрудничать на основе прагматизма, заявил Шмыгаль

Словакия и Украина будут сотрудничать на основе "нового прагматизма", приводит словацкое агентство ТАСР слова украинского премьера Дениса Шмыгаля по итогам... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:19

2024-01-24T16:19

2024-01-24T16:19

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БРАТИСЛАВА, 24 янв – РИА Новости. Словакия и Украина будут сотрудничать на основе "нового прагматизма", приводит словацкое агентство ТАСР слова украинского премьера Дениса Шмыгаля по итогам встречи в среду в Ужгороде со словацким коллегой Робертом Фицо. "Несмотря на разногласия, мы намерены проводить со словацким правительством политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обеим странам", - приводит агентство слова Шмыгаля. В свою очередь, Фицо сообщил Шмыгалю о том, что кабмин Словакии поддерживает стремление Украины вступить в состав ЕС и не намерен блокировать ни помощь ЕС Киеву в размере 50 миллиардов евро, ни поставки военной техники Украине словацкими оборонными предприятиями на коммерческой основе. По данным словацкого издания Korzar, встреча премьеров двух соседних стран до последнего момента находилась под вопросом, поскольку Фицо в накануне сделал несколько резких заявлений в отношении Украины. В частности, он подтвердил отказ Братиславы от поставок оружия Киеву из фондов словацкой армии, а также высказался против приема Украины в состав НАТО и заявил о "чрезвычайной коррумпированности" на Украине. По данным того же издания, во встрече премьеров со словацкой стороны участвовали главы МИД и минобороны, а также вице-премьер Петер Кмец. Фицо передал своему украинскому коллеге предложения по гуманитарной помощи со стороны Братиславы, а также пригласил Шмыгаля с визитом в Словакию. "У нас есть небольшие разногласия между собой, но это политическая жизнь, это не меняет того факта, что мы хотим вам помочь", - приводит издание слова Фицо, адресованные словацкой стороне. Как сообщил словацкий телеканал ТА3, пресс-конференция по итогам переговоров в Ужгороде не была запланирована, а Фицо предполагает рассказать о них по прибытии в словацкий город Кошице (на востоке страны).

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html

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в мире, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, ужгород, словакия