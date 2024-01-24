Рейтинг@Mail.ru
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/soobschenie-1923238182.html
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае - РИА Новости, 24.01.2024
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
Следственный комитет и прокуратура Алтайского края проводят проверку по сообщению о травле и избиении ребёнка в школе. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:31
2024-01-24T16:31
происшествия
алтайский край
шипуновский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура Алтайского края проводят проверку по сообщению о травле и избиении ребёнка в школе. "В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. По данному сообщению Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК. Следователи дадут оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Проверку также проводит прокуратура Алтайского края. "В сети интернет размещено сообщение о противоправном поведении и применении насилия в отношении школьника из Шипуновского района, в том числе в образовательной организации… Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем… проверить исполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений своих обязанностей", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240116/gd-1921576386.html
алтайский край
шипуновский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, шипуновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Алтайский край, Шипуновский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае

СК Алтайского края проведет проверку по сообщению о травле ребенка в школе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура Алтайского края проводят проверку по сообщению о травле и избиении ребёнка в школе.
"В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. По данному сообщению Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи дадут оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).
Проверку также проводит прокуратура Алтайского края. "В сети интернет размещено сообщение о противоправном поведении и применении насилия в отношении школьника из Шипуновского района, в том числе в образовательной организации… Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем… проверить исполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений своих обязанностей", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе
16 января, 11:40
 
ПроисшествияАлтайский крайШипуновский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала