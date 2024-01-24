https://ria.ru/20240124/soobschenie-1923238182.html
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае - РИА Новости, 24.01.2024
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
Следственный комитет и прокуратура Алтайского края проводят проверку по сообщению о травле и избиении ребёнка в школе. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:31
2024-01-24T16:31
2024-01-24T16:31
происшествия
алтайский край
шипуновский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура Алтайского края проводят проверку по сообщению о травле и избиении ребёнка в школе. "В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. По данному сообщению Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК. Следователи дадут оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Проверку также проводит прокуратура Алтайского края. "В сети интернет размещено сообщение о противоправном поведении и применении насилия в отношении школьника из Шипуновского района, в том числе в образовательной организации… Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем… проверить исполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений своих обязанностей", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, шипуновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Алтайский край, Шипуновский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
СК Алтайского края проведет проверку по сообщению о травле ребенка в школе