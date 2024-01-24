https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html

В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару

В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару - РИА Новости, 24.01.2024

В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жару. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:32

2024-01-24T10:32

2024-01-24T15:38

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Законопроект внес вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. Документ предлагал дать право работнику сократить свой рабочий день или смену при температуре воздуха:В существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Правительство и Минтруд инициативу не поддержали, отметила член комитета по труду Виктория Родина.

https://ria.ru/20240117/fevral-1911585840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия