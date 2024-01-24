https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html
В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару
В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару - РИА Новости, 24.01.2024
В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару
Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жару. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:32
2024-01-24T10:32
2024-01-24T15:38
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Законопроект внес вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. Документ предлагал дать право работнику сократить свой рабочий день или смену при температуре воздуха:В существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Правительство и Минтруд инициативу не поддержали, отметила член комитета по труду Виктория Родина.
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Россия
В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару
Комитет Госдумы по труду не поддержал сокращение рабочего дня в жару