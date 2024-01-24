https://ria.ru/20240124/soboleznovaniya-1923203692.html
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:27
2024-01-24T14:27
2024-01-24T14:32
ил-76
белгородская область
чад
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области."Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - заявил Деби.
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
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ил-76, белгородская область, чад, владимир путин, происшествия
Ил-76, Белгородская область, Чад, Владимир Путин, Происшествия
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент Чада Деби выразил Путину соболезнования из-за крушения самолета Ил-76