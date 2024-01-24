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Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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14:27 24.01.2024 (обновлено: 14:32 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/soboleznovaniya-1923203692.html
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:27
2024-01-24T14:32
ил-76
белгородская область
чад
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области."Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - заявил Деби.
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
белгородская область
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ил-76, белгородская область, чад, владимир путин, происшествия
Ил-76, Белгородская область, Чад, Владимир Путин, Происшествия
Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за крушения Ил-76

Президент Чада Деби выразил Путину соболезнования из-за крушения самолета Ил-76

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области.
"Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - заявил Деби.
Жители села Яблоново о падении Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Вчера, 13:59
 
Ил-76Белгородская областьЧадВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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