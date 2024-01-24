https://ria.ru/20240124/slutskiy-1923195183.html

Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76

Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76

Ответственность за военные преступления, такие как бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, несут власти в Вашингтоне и Брюсселе, сообщил председатель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:47

2024-01-24T13:47

2024-01-24T14:34

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

вашингтон (штат)

брюссель

ил-76

леонид слуцкий (политик)

россия

андрей картаполов

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ответственность за военные преступления, такие как бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, несут власти в Вашингтоне и Брюсселе, сообщил председатель комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками"."Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. Ответственность за военные преступления, такие как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, осуществлявшего гуманитарную миссию по их перевозке, несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе", - написал Слуцкий.Также он сообщил, что поддерживает предложение председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что киевский режим необходимо признать террористическим, а "всю клику" Владимира Зеленского – "террористической ячейкой".

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

вашингтон (штат)

брюссель

россия

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T13:47 true PT0M26S

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