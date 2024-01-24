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Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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13:47 24.01.2024 (обновлено: 14:34 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/slutskiy-1923195183.html
Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76
Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76
Ответственность за военные преступления, такие как бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, несут власти в Вашингтоне и Брюсселе, сообщил председатель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:47
2024-01-24T14:34
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
вашингтон (штат)
брюссель
ил-76
леонид слуцкий (политик)
россия
андрей картаполов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ответственность за военные преступления, такие как бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, несут власти в Вашингтоне и Брюсселе, сообщил председатель комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками"."Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. Ответственность за военные преступления, такие как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, осуществлявшего гуманитарную миссию по их перевозке, несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе", - написал Слуцкий.Также он сообщил, что поддерживает предложение председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что киевский режим необходимо признать террористическим, а "всю клику" Владимира Зеленского – "террористической ячейкой".
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, крушение ил-76 в белгородской области, вашингтон (штат), брюссель, ил-76, леонид слуцкий (политик), россия, андрей картаполов, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии, конгресс сша
Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Вашингтон (штат), Брюссель, Ил-76, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России, Конгресс США
Слуцкий назвал ответственных за падение Ил-76

Слуцкий: ответственность за расстрел военнопленных в воздухе несут США и ЕС

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ответственность за военные преступления, такие как бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, несут власти в Вашингтоне и Брюсселе, сообщил председатель комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками".
«
"Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. Ответственность за военные преступления, такие как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, осуществлявшего гуманитарную миссию по их перевозке, несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе", - написал Слуцкий.
Также он сообщил, что поддерживает предложение председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что киевский режим необходимо признать террористическим, а "всю клику" Владимира Зеленского – "террористической ячейкой".
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияКрушение Ил-76 в Белгородской областиВашингтон (штат)БрюссельИл-76Леонид Слуцкий (политик)РоссияАндрей КартаполовВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-космические силы РоссииКонгресс США
 
 
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