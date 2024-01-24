https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923194680.html

Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу

Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу - РИА Новости, 24.01.2024

Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу

Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:46

2024-01-24T13:46

2024-01-24T14:09

словакия

в мире

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.В апреле 2023 года Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в субботу, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Во вторник Примаков рассказал РИА Новости, что возобновление работы Русского дома в Словакии возможно."Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал Примаков журналистам.

https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html

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Кирилл Волков

словакия, в мире, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество)