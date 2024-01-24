https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923194680.html
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу - РИА Новости, 24.01.2024
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу
Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:46
2024-01-24T13:46
2024-01-24T14:09
словакия
в мире
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.В апреле 2023 года Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в субботу, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Во вторник Примаков рассказал РИА Новости, что возобновление работы Русского дома в Словакии возможно."Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал Примаков журналистам.
https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество)
Словакия, В мире, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество)
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В апреле 2023 года Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в субботу, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Во вторник Примаков рассказал РИА Новости, что возобновление работы Русского дома в Словакии возможно.
"Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал Примаков журналистам.
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