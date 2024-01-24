Рейтинг@Mail.ru
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 24.01.2024 (обновлено: 14:09 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923194680.html
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу - РИА Новости, 24.01.2024
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу
Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:46
2024-01-24T14:09
словакия
в мире
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.В апреле 2023 года Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в субботу, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Во вторник Примаков рассказал РИА Новости, что возобновление работы Русского дома в Словакии возможно."Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал Примаков журналистам.
https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, в мире, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество)
Словакия, В мире, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество)
Примаков не исключил, что Русский дом в Словакии возобновит работу

Примаков: если Словакия предложит вновь открыть Русский дом, идею рассмотрят

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не будет напрашиваться для возобновления работы Русского дома в Словакии, но рассмотрит словацкий запрос на эту тему, если он поступит, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В апреле 2023 года Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в субботу, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Во вторник Примаков рассказал РИА Новости, что возобновление работы Русского дома в Словакии возможно.
"Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал Примаков журналистам.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии
23 января, 15:41
 
СловакияВ миреРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала