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Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.01.2024 (обновлено: 15:43 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923178439.html
Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде
Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде - РИА Новости, 24.01.2024
Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде на западе Украины,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:39
2024-01-24T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ужгород
роберт фицо
денис шмыгаль
словакия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде на западе Украины, стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы. "Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - написал Шмыгаль. Ранее Фицо заявлял: на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
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в мире, украина, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль, словакия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ужгород, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Словакия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде

Премьеры Украины и Словакии Шмыгаль и Фицо проводят встречу в Ужгороде

© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде. 24 января 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде. 24 января 2024
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде на западе Украины, стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.
"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - написал Шмыгаль.
Ранее Фицо заявлял: на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУжгородРоберт ФицоДенис ШмыгальСловакияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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