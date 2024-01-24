https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923178439.html

Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде

Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде - РИА Новости, 24.01.2024

Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде на западе Украины,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:39

2024-01-24T12:39

2024-01-24T15:43

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде на западе Украины, стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы. "Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - написал Шмыгаль. Ранее Фицо заявлял: на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль, словакия, ситуация в днр и лнр