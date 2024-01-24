https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923112157.html

Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники

Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 24.01.2024

Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники

Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:21

2024-01-24T03:21

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БРАТИСЛАВА, 24 янв - РИА Новости. Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. "Я подтвердил, что Словакия никоим образом не остановит контракты частного характера, где даже в полугосударственных компаниях производятся боеприпасы (для Украины - ред.), не будет и ликвидации организации на востоке Словакии, которую инициировала Германия, где проводится ремонт поврежденной военной техники", - сказал Пеллегрини журналистам в Брюсселе после встречи с главой Европейского парламента, видео с его заявлением опубликовало издание teraz.sk. По его словам, любую страну следует оценивать не по ее риторике, а по реальным делам. "Я подтвердил, что Словакия и далее будет помогать Украине в рамках гуманитарной и технической помощи, мы готовы Украине помочь техникой для разминирования, министерство здравоохранения приняло решение помочь гуманитарно машинами скорой помощи", - сказал Пеллегрини. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.

https://ria.ru/20231003/kharkov-1900191623.html

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украина, словакия, россия, петер пеллегрини, роберт фицо, сергей лавров, нато, в мире