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Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 24.01.2024
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03:21 24.01.2024 (обновлено: 03:22 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923112157.html
Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники
Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 24.01.2024
Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники
Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:21
2024-01-24T03:22
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БРАТИСЛАВА, 24 янв - РИА Новости. Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. "Я подтвердил, что Словакия никоим образом не остановит контракты частного характера, где даже в полугосударственных компаниях производятся боеприпасы (для Украины - ред.), не будет и ликвидации организации на востоке Словакии, которую инициировала Германия, где проводится ремонт поврежденной военной техники", - сказал Пеллегрини журналистам в Брюсселе после встречи с главой Европейского парламента, видео с его заявлением опубликовало издание teraz.sk. По его словам, любую страну следует оценивать не по ее риторике, а по реальным делам. "Я подтвердил, что Словакия и далее будет помогать Украине в рамках гуманитарной и технической помощи, мы готовы Украине помочь техникой для разминирования, министерство здравоохранения приняло решение помочь гуманитарно машинами скорой помощи", - сказал Пеллегрини. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
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украина, словакия, россия, петер пеллегрини, роберт фицо, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники

Глава парламента Словакии обещает сохранить работу центра по ремонту техники ВСУ

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 янв - РИА Новости. Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини.
«
"Я подтвердил, что Словакия никоим образом не остановит контракты частного характера, где даже в полугосударственных компаниях производятся боеприпасы (для Украины - ред.), не будет и ликвидации организации на востоке Словакии, которую инициировала Германия, где проводится ремонт поврежденной военной техники", - сказал Пеллегрини журналистам в Брюсселе после встречи с главой Европейского парламента, видео с его заявлением опубликовало издание teraz.sk.
По его словам, любую страну следует оценивать не по ее риторике, а по реальным делам.
"Я подтвердил, что Словакия и далее будет помогать Украине в рамках гуманитарной и технической помощи, мы готовы Украине помочь техникой для разминирования, министерство здравоохранения приняло решение помочь гуманитарно машинами скорой помощи", - сказал Пеллегрини.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
3 октября 2023, 15:27
 
УкраинаСловакияРоссияПетер ПеллегриниРоберт ФицоСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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