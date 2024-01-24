Словакия сохранит работу центра по ремонту украинской военной техники
Глава парламента Словакии обещает сохранить работу центра по ремонту техники ВСУ
Флаг Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 янв - РИА Новости. Центр по ремонту украинской военной техники продолжит свою работу на востоке Словакии, сообщил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини.
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"Я подтвердил, что Словакия никоим образом не остановит контракты частного характера, где даже в полугосударственных компаниях производятся боеприпасы (для Украины - ред.), не будет и ликвидации организации на востоке Словакии, которую инициировала Германия, где проводится ремонт поврежденной военной техники", - сказал Пеллегрини журналистам в Брюсселе после встречи с главой Европейского парламента, видео с его заявлением опубликовало издание teraz.sk.
По его словам, любую страну следует оценивать не по ее риторике, а по реальным делам.
"Я подтвердил, что Словакия и далее будет помогать Украине в рамках гуманитарной и технической помощи, мы готовы Украине помочь техникой для разминирования, министерство здравоохранения приняло решение помочь гуманитарно машинами скорой помощи", - сказал Пеллегрини.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.