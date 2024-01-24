https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923110282.html

В Словакии заявили, что помощь Украине ведет лишь к нищете и смерти

В Словакии заявили, что помощь Украине ведет лишь к нищете и смерти - РИА Новости, 24.01.2024

В Словакии заявили, что помощь Украине ведет лишь к нищете и смерти

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Украине, которая при этом не РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T02:46

2024-01-24T02:46

2024-01-24T02:46

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БРАТИСЛАВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Украине, которая при этом не ведет ни к чему, кроме нищеты и смерти. "Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он также согласился с мнением премьера страны Роберта Фицо о том, что контрнаступление Киева потерпело фиаско. "Фицо сказал правду об Украине, которую начинают писать и западные медиа: да, Украина проигрывает. Контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и ЕС, так Украина бы не пережила и двух недель. Режим (Владимира) Зеленского не имеет ничего общего с демократией, оппозиция преследуется, недавно вообще в тюрьме умер иностранный журналист", - отметил Блага. По его словам, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь со стороны ЕС Блага сравнил с "вливанием миллиардов в черную дыру". "Роберт Фицо прав и в том, что Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса", - написал Блага, отметив, что, несмотря на помощь Запада, Украине не удалось сдвинуть линию фронта "ни на миллиметр". Фицо ранее заявлял о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923098697.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923106738.html

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украина, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, сергей шойгу, евросоюз, нато, вооруженные силы украины