Рейтинг@Mail.ru
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 24.01.2024 (обновлено: 13:43 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sk-1923192319.html
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве
Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:37
2024-01-24T13:43
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее Иванова сообщала, что несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, "в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине". В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово. В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а остальные участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. "В порядке ст. 91 УПК РФ задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подростки будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", - говорится в сообщении. Добавляется, что уже допрошены учителя и директор школы, где учились подростки. Следствие запросит у МВД материалы о возможно ранее совершенных подростками преступлений, отметила Иванова.
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве

СК запросил арест дяди подростка, ударившего ножом соседа на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее Иванова сообщала, что несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, "в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине".
В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово. В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а остальные участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
«
"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подростки будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уже допрошены учителя и директор школы, где учились подростки. Следствие запросит у МВД материалы о возможно ранее совершенных подростками преступлений, отметила Иванова.
Обвиняемый по делу об убийстве порноактрисы на следственном эксперименте
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису
22 января, 15:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала