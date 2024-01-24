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СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве
Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:37
2024-01-24T13:37
2024-01-24T13:43
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юлия иванова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее Иванова сообщала, что несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, "в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине". В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово. В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а остальные участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. "В порядке ст. 91 УПК РФ задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подростки будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", - говорится в сообщении. Добавляется, что уже допрошены учителя и директор школы, где учились подростки. Следствие запросит у МВД материалы о возможно ранее совершенных подростками преступлений, отметила Иванова.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве
СК запросил арест дяди подростка, ударившего ножом соседа на юго-западе Москвы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Следствие просит арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка
СК России Юлия Иванова.
Ранее Иванова сообщала, что несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, "в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине".
В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово. В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а остальные участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
«
"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подростки будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уже допрошены учителя и директор школы, где учились подростки. Следствие запросит у МВД материалы о возможно ранее совершенных подростками преступлений, отметила Иванова.
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