https://ria.ru/20240124/shveytsariya-1923167766.html

Посол заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как посредника

Посол заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как посредника - РИА Новости, 24.01.2024

Посол заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как посредника

Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов, который может предложить свои "добрые услуги", из-за... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:00

2024-01-24T12:00

2024-01-24T13:43

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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов, который может предложить свои "добрые услуги", из-за антироссийской политики Берна с февраля 2022 года, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин."Швейцарские власти последовательно поддерживают антироссийскую линию коллективного Запада, переняли все 12 пакетов санкций ЕС и активно продвигают идею международного трибунала для осуждения российского руководства. Таким образом, Конфедерация девальвировала свой статус нейтрального государства и более не может рассматриваться как посредник", - сказал дипломат.Он добавил, что подход Швейцарии к мирным переговорам необъективен. "К сожалению, эти вопросы (нейтральный статус Украины и уважение всех граждан - ред.) не входят ни в "формулу Зеленского", ни в повестку встреч "копенгагенского формата". Своим подходом к "мирным переговорам" власти Конфедерации лишь в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию", - считает дипломат.Посол предупредил, что тактика Швейцарии проводить антироссийскую политику и предлагать одновременно свои добрые услуги как нейтральный посредник не сработает. "Швейцарские власти в полной мере следуют антироссийской линии коллективного Запада, декларируя сохранение нейтралитета страны и пытаясь обходными путями навязать своё посредничество, хотя одна из сторон многократно указывала на свою незаинтересованность в "добрых услугах" Берна в новых условиях. Такая тактика не сработает. Посредничество возможно лишь при наличии доверия обеих сторон", - сказал дипломат.При этом Гармонин подчеркнул, что Россия готова к диалогу со Швейцарией и может изучать предложение о посредничестве в конфликте на Украине, если Берн изменит политический курс, снимет санкции и выдвинет реальное предложение. "Россия готова к диалогу. Если в Берне решат отказаться от антироссийского курса, нелегитимных санкций или предложить реалистичный вариант своего посредничества, а не просто "услуги" по лоббированию "формулы мира" Зеленского, то мы посмотрим, о чём конкретно идёт речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на российские интересы", - сказал он.Он отметил, что Россия готова рассмотреть любое серьезное предложение, включающее в себя обсуждение ситуации "на земле", причины конфликта, а также поиск решения, которое будет гарантировать законные интересы России и украинского народа. "Для прочного мира требуется не потакать далеким от реальной жизни грёзам киевского режима, а чётко зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины – страны, которая будет уважать права и свободы всех своих граждан, вне зависимости от их национальности, родного языка и вероисповедования", - добавил Гармонин.Он также добавил, что Россия не видит места для "добрых услуг" Швейцарии, которая с самого начала встала на сторону Киева, девять лет планомерно унижавшего русскоязычное население Украины."Россия заинтересована в достижении целей специальной военной операции. Как подчеркнул 22 января 2024 года Министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия от переговоров не отказывается, наши цели могут быть достигнуты и мирными средствами. Он также отметил в интервью американскому телеканалу CBS, что российская сторона готова слушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной", - отметил Гармонин.В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. На прошлой неделе швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921297751.html

https://ria.ru/20240121/problema-1922608761.html

https://ria.ru/20240118/priglashenie-1921967488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, сергей гармонин, украина, ситуация в днр и лнр