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Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области

Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области - РИА Новости, 24.01.2024

Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в форуме "Рязанская семейная Губерния", которым открылись мероприятия Года семьи в регионе, передает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:05

2024-01-24T15:05

2024-01-24T15:05

рязанская область

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в форуме "Рязанская семейная Губерния", которым открылись мероприятия Года семьи в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Форум прошел на площадках Дворца спорта "Олимпийский" в Рязани. Для его участников организовали творческие мастер-классы, спортивные и познавательные игры, занятия по робототехнике, семейное катание на коньках. Желающие получили консультации специалистов социальной защиты населения, службы занятости и юридического бюро. "Вчера старт Года семьи был дан на федеральном уровне, на ВДНХ. Сегодня наш областной старт мы даем здесь вместе с вами. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи и сохраняется твердая связь поколений", — сказал на форуме Малков. Он отметил, что сейчас существенно расширяются меры социальной поддержки для семей с детьми, самое пристальное внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. "В Рязанской области очень много крепких семей. Я рад, что их количество растет. Все больше становится родителей, которые воспитывают трех и более детей. Надеюсь, что эта тенденция у нас будет только развиваться и продолжаться", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231218/otkrytie-1916586071.html

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рязань, рязанская область, павел малков