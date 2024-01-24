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Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области
Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области - РИА Новости, 24.01.2024
Губернатор Малков дал старт мероприятиям Года семьи в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в форуме "Рязанская семейная Губерния", которым открылись мероприятия Года семьи в регионе, передает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:05
2024-01-24T15:05
2024-01-24T15:05
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РЯЗАНЬ, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в форуме "Рязанская семейная Губерния", которым открылись мероприятия Года семьи в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Форум прошел на площадках Дворца спорта "Олимпийский" в Рязани. Для его участников организовали творческие мастер-классы, спортивные и познавательные игры, занятия по робототехнике, семейное катание на коньках. Желающие получили консультации специалистов социальной защиты населения, службы занятости и юридического бюро. "Вчера старт Года семьи был дан на федеральном уровне, на ВДНХ. Сегодня наш областной старт мы даем здесь вместе с вами. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи и сохраняется твердая связь поколений", — сказал на форуме Малков. Он отметил, что сейчас существенно расширяются меры социальной поддержки для семей с детьми, самое пристальное внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. "В Рязанской области очень много крепких семей. Я рад, что их количество растет. Все больше становится родителей, которые воспитывают трех и более детей. Надеюсь, что эта тенденция у нас будет только развиваться и продолжаться", — подчеркнул губернатор.
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рязань, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в форуме "Рязанская семейная Губерния", которым открылись мероприятия Года семьи в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
Форум прошел на площадках Дворца спорта "Олимпийский" в Рязани. Для его участников организовали творческие мастер-классы, спортивные и познавательные игры, занятия по робототехнике, семейное катание на коньках. Желающие получили консультации специалистов социальной защиты населения, службы занятости и юридического бюро.
"Вчера старт Года семьи был дан на федеральном уровне, на ВДНХ. Сегодня наш областной старт мы даем здесь вместе с вами. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи и сохраняется твердая связь поколений", — сказал на форуме Малков.
Он отметил, что сейчас существенно расширяются меры социальной поддержки для семей с детьми, самое пристальное внимание уделяется семьям участников специальной военной операции.
"В Рязанской области очень много крепких семей. Я рад, что их количество растет. Все больше становится родителей, которые воспитывают трех и более детей. Надеюсь, что эта тенденция у нас будет только развиваться и продолжаться", — подчеркнул губернатор.
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