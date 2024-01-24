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Лавров заявил о метастазах, расползающихся по всему Ближнему Востоку

Лавров заявил о метастазах, расползающихся по всему Ближнему Востоку - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров заявил о метастазах, расползающихся по всему Ближнему Востоку

Обострение палестино-израильского конфликта дает метастазы по всему региону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:05

2024-01-24T00:05

2024-01-24T00:05

россия

сша

палестина

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

в мире

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта дает метастазы по всему региону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Неспособность нашего совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону. Причем не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях евразийского континента создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена без санкции СБ ООН, а также бомбардировки Израилем Сирии. "Взрывоопасна ситуация и на границе Ливана с Израилем", - добавил министр.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html

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россия, сша, палестина, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире