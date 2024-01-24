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Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber

Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber - РИА Новости, 24.01.2024

Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber

Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф". У WhatsApp наибольшее количество жалоб... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:33

2024-01-24T08:33

2024-01-24T08:33

технологии

whatsapp inc.

viber

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф". У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае - 26%, в Новосибирской области - 24%, в Москве - 11%, в Приморском крае - 9%. Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области. У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае - 27%, в Новосибирской области - 26%, в Приморском крае - 8%, в Москве - 7%. Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, whatsapp inc., viber