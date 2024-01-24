Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber
Российские пользователи WhatsApp и Viber сообщили о сбоях в работе приложений
WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае - 26%, в Новосибирской области - 24%, в Москве - 11%, в Приморском крае - 9%.
Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.
У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае - 27%, в Новосибирской области - 26%, в Приморском крае - 8%, в Москве - 7%.
Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.
У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае - 26%, в Новосибирской области - 24%, в Москве - 11%, в Приморском крае - 9%.
Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.
У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае - 27%, в Новосибирской области - 26%, в Приморском крае - 8%, в Москве - 7%.
Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.