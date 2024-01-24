Рейтинг@Mail.ru
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sboy-1923129916.html
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber - РИА Новости, 24.01.2024
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber
Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф". У WhatsApp наибольшее количество жалоб... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:33
2024-01-24T08:33
технологии
whatsapp inc.
viber
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф". У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае - 26%, в Новосибирской области - 24%, в Москве - 11%, в Приморском крае - 9%. Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области. У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае - 27%, в Новосибирской области - 26%, в Приморском крае - 8%, в Москве - 7%. Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74532a7e861756398b0852a9d7f2959d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, whatsapp inc., viber
Технологии, WhatsApp Inc., Viber
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber

Российские пользователи WhatsApp и Viber сообщили о сбоях в работе приложений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса "Сбой.рф".

У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае - 26%, в Новосибирской области - 24%, в Москве - 11%, в Приморском крае - 9%.

Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.

У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае - 27%, в Новосибирской области - 26%, в Приморском крае - 8%, в Москве - 7%.

Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.
 
ТехнологииWhatsApp Inc.Viber
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала