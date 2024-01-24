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Украинская разведка заявила, что не знает, кто находился на Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/samolet-1923290000.html
Украинская разведка заявила, что не знает, кто находился на Ил-76
Украинская разведка заявила, что не знает, кто находился на Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Украинская разведка заявила, что не знает, кто находился на Ил-76
Главное управление разведки минобороны Украины заявило вечером в среду, что не имеет достоверной информации о том, кто и в каком количестве находился на борту... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:36
2024-01-24T19:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины заявило вечером в среду, что не имеет достоверной информации о том, кто и в каком количестве находился на борту потерпевшего крушение самолета Ил-76. Ранее в среду в генштабе ВСУ выпустили заявление, в котором дают понять, что Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, сбили украинские военные. "Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны, это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления разведки минобороны Украины. В ведомстве утверждают, что Украину якобы не оповестили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.
https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
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в мире, белгород, россия, украина, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Россия, Украина, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Украинская разведка заявила, что не знает, кто находился на Ил-76

Украинская военная разведка заявила, что не знает, кто находился на борту Ил-76

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины заявило вечером в среду, что не имеет достоверной информации о том, кто и в каком количестве находился на борту потерпевшего крушение самолета Ил-76.
Ранее в среду в генштабе ВСУ выпустили заявление, в котором дают понять, что Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, сбили украинские военные.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Вчера, 15:24
"Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны, это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления разведки минобороны Украины.
В ведомстве утверждают, что Украину якобы не оповестили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородРоссияУкраинаАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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