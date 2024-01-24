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Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами

Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами

Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:27

2024-01-24T16:27

2024-01-24T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

белгородская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан, заявили в Минобороны РФ. В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена, отмечается в сообщении. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. "Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", - говорится в сообщении. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

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Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными 2024-01-24T16:27 true PT1M26S

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T16:27 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео