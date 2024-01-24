Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/samolet-1923237439.html
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами
Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:27
2024-01-24T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
белгородская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:295:1612:1202_1920x0_80_0_0_023055bb87103c1f0caf5857aed308cc.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан, заявили в Минобороны РФ. В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена, отмечается в сообщении. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. "Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", - говорится в сообщении. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными
Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными
2024-01-24T16:27
true
PT1M26S
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T16:27
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:256:1612:1465_1920x0_80_0_0_f768e953773b83e8f4b8cf2802a04552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Белгородская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан, заявили в Минобороны РФ.
2024-01-24T16:27
true
PT1M26S
Минобороны: Киев показал истинное лицо, сбив самолет с пленными украинцами

МО РФ: Киев показал истинное лицо, сбив самолёт с собственными гражданами

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство, совершив теракт в отношении военно-транспортного самолёта Ил-76, показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан, заявили в Минобороны РФ.
В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена, отмечается в сообщении. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
"Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", - говорится в сообщении.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиБелгородская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала