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В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 24.01.2024 (обновлено: 13:22 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:32
2024-01-24T13:22
белгородская область
происшествия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 заявил, что это свежая информация, "сейчас будем с ней разбираться".Минобороны России сообщило, что около 11.00 мск при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих."Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать", - заявил Песков журналистам.
белгородская область
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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белгородская область, происшествия, дмитрий песков, видео, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Белгородская область, Происшествия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 заявил, что это свежая информация, "сейчас будем с ней разбираться".
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В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области

Песков: обстоятельства авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области выясняются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 заявил, что это свежая информация, "сейчас будем с ней разбираться".
Минобороны России сообщило, что около 11.00 мск при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать", - заявил Песков журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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