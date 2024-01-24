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В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области

В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024

В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:32

2024-01-24T12:32

2024-01-24T13:22

белгородская область

происшествия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о падении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 заявил, что это свежая информация, "сейчас будем с ней разбираться".Минобороны России сообщило, что около 11.00 мск при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих."Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать", - заявил Песков журналистам.

белгородская область

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T12:32 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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