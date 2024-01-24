https://ria.ru/20240124/sakhalin-1923115024.html

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 24.01.2024

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:37

2024-01-24T04:37

2024-01-24T04:37

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

валерий лимаренко

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы", – написал глава региона в Telegram-канале. Главным направлением работы губернатор назвал расчистку магистральных дорог. По его словам, в данной работе в настоящее время во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника. "Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона", - отметил Лимаренко. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске с утра введен режим ЧС из-за непогоды. В аэропорту задержаны 33 рейса по внутренним, межрегиональным и международному направлениям. Ограничено движение всех видов транспорта, кроме спецтехники, на восьми участках автодорог.

https://ria.ru/20240123/primore-1922897013.html

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сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, происшествия