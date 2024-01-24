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На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 24.01.2024
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04:37 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sakhalin-1923115024.html
На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона
На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 24.01.2024
На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона
Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:37
2024-01-24T04:37
сахалинская область
южно-сахалинск
сахалин
валерий лимаренко
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы", – написал глава региона в Telegram-канале. Главным направлением работы губернатор назвал расчистку магистральных дорог. По его словам, в данной работе в настоящее время во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника. "Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона", - отметил Лимаренко. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске с утра введен режим ЧС из-за непогоды. В аэропорту задержаны 33 рейса по внутренним, межрегиональным и международному направлениям. Ограничено движение всех видов транспорта, кроме спецтехники, на восьми участках автодорог.
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сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, происшествия
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалин, Валерий Лимаренко, Происшествия
На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за усиления циклона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в среду введен на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы", – написал глава региона в Telegram-канале.
Главным направлением работы губернатор назвал расчистку магистральных дорог. По его словам, в данной работе в настоящее время во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника.
"Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона", - отметил Лимаренко.
Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске с утра введен режим ЧС из-за непогоды. В аэропорту задержаны 33 рейса по внутренним, межрегиональным и международному направлениям. Ограничено движение всех видов транспорта, кроме спецтехники, на восьми участках автодорог.
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинВалерий ЛимаренкоПроисшествия
 
 
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