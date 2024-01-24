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Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
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00:50 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ratifikatsiya-1923105557.html
Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО
Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:50
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турция
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО. "Мы приветствуем голосование в турецком парламенте с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США", - написал он в социальной сети Х. Салливан назвал Швецию "сильным оборонным партнером", чье участие в НАТО делает США и альянс сильнее и безопаснее. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
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турция, швеция, сша, джейк салливан, реджеп тайип эрдоган, нато, в мире
Турция, Швеция, США, Джейк Салливан, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, В мире
Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Белый дом поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО.
«
"Мы приветствуем голосование в турецком парламенте с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США", - написал он в социальной сети Х.
Салливан назвал Швецию "сильным оборонным партнером", чье участие в НАТО делает США и альянс сильнее и безопаснее.
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции
00:40
 
ТурцияШвецияСШАДжейк СалливанРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОВ мире
 
 
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