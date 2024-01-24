https://ria.ru/20240124/ratifikatsiya-1923105557.html

Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024

Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:50

2024-01-24T00:50

2024-01-24T00:50

турция

швеция

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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО. "Мы приветствуем голосование в турецком парламенте с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США", - написал он в социальной сети Х. Салливан назвал Швецию "сильным оборонным партнером", чье участие в НАТО делает США и альянс сильнее и безопаснее. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.

https://ria.ru/20240124/stoltenberg-1923104963.html

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турция, швеция, сша, джейк салливан, реджеп тайип эрдоган, нато, в мире