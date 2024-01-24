"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли
Рамасвами раскритиковал участие Хейли в республиканских праймериз
© AP Photo / Charles KrupaЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
© AP Photo / Charles Krupa
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, выступив с утверждением, что ее кампания нацелена на срыв выдвижения Дональда Трампа.
"Тот факт, что Никки идет дальше (вероятно, имеется в виду продолжение участия в последующих праймериз. – ред.), обнажает уродливую изнанку этой (предвыборной. – ред.) гонки: у нее нет возможности победить Трампа через "парадную дверь", так что ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это отвратительно. Но это правда", - написал Рамасвами в соцсети X.
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир. В то же время она отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором. До этого она заявляла, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет в Нью-Гемпшире.
Как утверждает Трамп, Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, которые, по его словам, убеждены, что их кандидату будет легче с ней совладать, получи она право представлять республиканцев на выборах в ноябре.
На прошлой неделе Рамасвами вышел из президентской гонки после победы Трампа на праймериз в Айове, он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме. Политик выразил поддержку Трампу и пообещал сделать все, чтобы тот стал следующим президентом.
В конце прошлого года штаты Колорадо и Мэн сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны, в штабе политика назвали подобные действия "неконституционным актом вмешательства в выборы". Позднее верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента в бюллетени по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный Верховный суд.