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"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли - РИА Новости, 24.01.2024
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06:21 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ramasvami-1923120733.html
"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли
"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли - РИА Новости, 24.01.2024
"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли
Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, выступив с... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:21
2024-01-24T06:21
в мире
сша
нью-гэмпшир
дональд трамп
вивек рамасвами
никки хейли
выборы президента сша
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, выступив с утверждением, что ее кампания нацелена на срыв выдвижения Дональда Трампа."Тот факт, что Никки идет дальше (вероятно, имеется в виду продолжение участия в последующих праймериз. – ред.), обнажает уродливую изнанку этой (предвыборной. – ред.) гонки: у нее нет возможности победить Трампа через "парадную дверь", так что ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это отвратительно. Но это правда", - написал Рамасвами в соцсети X.Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир. В то же время она отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором. До этого она заявляла, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет в Нью-Гемпшире.Как утверждает Трамп, Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, которые, по его словам, убеждены, что их кандидату будет легче с ней совладать, получи она право представлять республиканцев на выборах в ноябре.На прошлой неделе Рамасвами вышел из президентской гонки после победы Трампа на праймериз в Айове, он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме. Политик выразил поддержку Трампу и пообещал сделать все, чтобы тот стал следующим президентом.В конце прошлого года штаты Колорадо и Мэн сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны, в штабе политика назвали подобные действия "неконституционным актом вмешательства в выборы". Позднее верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента в бюллетени по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный Верховный суд.
https://ria.ru/20240124/tramp-1923117989.html
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в мире, сша, нью-гэмпшир, дональд трамп, вивек рамасвами, никки хейли, выборы президента сша
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Никки Хейли, Выборы президента США
"Уродливая изнанка": Рамасвами внезапно высказался о Хейли

Рамасвами раскритиковал участие Хейли в республиканских праймериз

© AP Photo / Charles KrupaЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Charles Krupa
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, выступив с утверждением, что ее кампания нацелена на срыв выдвижения Дональда Трампа.
"Тот факт, что Никки идет дальше (вероятно, имеется в виду продолжение участия в последующих праймериз. – ред.), обнажает уродливую изнанку этой (предвыборной. – ред.) гонки: у нее нет возможности победить Трампа через "парадную дверь", так что ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это отвратительно. Но это правда", - написал Рамасвами в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп заявил, что гордится результатами праймериз в Нью-Гэмпшире
05:24
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир. В то же время она отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором. До этого она заявляла, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет в Нью-Гемпшире.
Как утверждает Трамп, Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, которые, по его словам, убеждены, что их кандидату будет легче с ней совладать, получи она право представлять республиканцев на выборах в ноябре.
На прошлой неделе Рамасвами вышел из президентской гонки после победы Трампа на праймериз в Айове, он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме. Политик выразил поддержку Трампу и пообещал сделать все, чтобы тот стал следующим президентом.
В конце прошлого года штаты Колорадо и Мэн сняли Трампа с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США. Трамп обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны, в штабе политика назвали подобные действия "неконституционным актом вмешательства в выборы". Позднее верховный суд штата Мэн предписал вернуть экс-президента в бюллетени по меньшей мере до тех пор, пока свое заключение не вынесет федеральный Верховный суд.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании
05:37
 
В миреСШАНью-ГэмпширДональд ТрампВивек РамасвамиНикки ХейлиВыборы президента США
 
 
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