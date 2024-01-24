https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html

Путин заявил президенту Чада, что Россия с тревогой следит за террористами

Путин заявил президенту Чада, что Россия с тревогой следит за террористами - РИА Новости, 24.01.2024

Путин заявил президенту Чада, что Россия с тревогой следит за террористами

Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Чаде и с большой тревогой следила за борьбой против террористических вылазок, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:21

2024-01-24T14:21

2024-01-24T20:48

чад

россия

в мире

идрис деби

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Чаде и с большой тревогой следила за борьбой против террористических вылазок, заявил Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби в Кремле."Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается в вашей стране. Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим, и хочу еще раз выразить свои соболезнования", — сказал Путин.Он также выразил уверенность в том, что выборы в республике пройдут на высоком уровне."Мы рады, что вам удалось стабилизировать ситуацию в стране. Мы будем всячески этому содействовать", — добавил российский лидер.В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики — правивший много лет президент Чада Идрис Деби — умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства, а также о формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби — сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.В конце прошлого года в Республике Чад прошел референдум, на котором более 85 процентов избирателей проголосовали в поддержку новой конституции, которая, согласно мнению лидеров страны, является важным шагом на пути возвращения к гражданской форме правления. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо после принятия новой конституции в рамках обычной в стране процедуры подал в отставку. Главой переходного правительства был назначен председатель чадской партии "Преобразователи" и бывший оппозиционер Сюксе Масра, вернувшийся в Чад в ноябре 2023-го.

https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html

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чад, россия, в мире, идрис деби, владимир путин